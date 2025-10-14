x

Miguel Ángel Borja y su señal al cielo: el “63” que lo conecta con la historia de River Plate

El delantero colombiano llamó la atención en el pasado partido que su equipo River perdió contra Sarmiento. Se pintó el número 63 en su palma de la mano izquierda, ¿por qué?

  • Miguel Ángel Borja llegó a River Plate en 2022. FOTO AFP
    Miguel Ángel Borja llegó a River Plate en 2022. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
bookmark

Antes de pisar el césped del Estadio Monumental, Miguel Ángel Borja volvió a realizar su ya tradicional ritual: se arrodilló, levantó la mirada al cielo y extendió sus brazos en señal de fe. Sin embargo, esta vez hubo un detalle que no pasó desapercibido. En la palma de su mano izquierda, el delantero colombiano llevaba escrito un número: 63.

El gesto, cargado de simbolismo, tenía un propósito claro. “El Colibrí” quería atraer su gol 63 con la camiseta de River Plate, cifra que lo convertiría en el máximo goleador colombiano en la historia del club, superando a Juan Pablo Ángel.

Borja ingresó en el segundo tiempo, al minuto 46, cuando River caía 0-1 frente a Sarmiento en partido válido por la fecha 12 de la Liga Argentina. Ya había igualado el registro histórico el pasado 5 de octubre, cuando marcó en el triunfo 2-1 ante Rosario Central y alcanzó los 62 tantos del exgoleador antioqueño, aunque en 155 partidos, frente a los 132 que necesitó Ángel.

Y el anhelo estuvo a punto de cumplirse. En el minuto 94, Borja celebró lo que parecía el gol del empate. La euforia fue total hasta que el VAR silenció al estadio: posición adelantada de Miguel Ángel. El tanto fue anulado y el récord, postergado.

Lea: ¿Por qué elogian a Juanfer Quintero a pesar de la derrota de River ante Palmeiras por Copa Libertadores?

El atacante nacido hace 32 años en Tierralta, Córdoba, mantiene su ilusión intacta. Este sábado, a las 8:15 de la noche, ante Talleres de Córdoba, volverá a tener una nueva oportunidad para escribir su nombre en la historia grande de River Plate.

Preguntas sobre la nota:

¿Cuáles son los máximos goleadores colombianos en la historia de River Plate?
Teófilo Gutiérrez: 28, en 70
¿Cuándo juega nuevamente Borja con River Plate?
El sábado, ante Talleres de Córdoba, por la fecha 13 de la Liga Argentina, a las 8:15 p.m. hora colombiana.
¿Qué ritual realiza Borja antes de los partidos?
Suele arrodillarse, mirar al cielo y levantar los brazos como muestra de fe antes de entrar al campo.

