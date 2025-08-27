“Con apoyo del Ministerio podría evitarse que no se dé un buen relevo generacional”: Jorge Soto, presidente de Federación de Natación

Desde hace un par de años, los ojos de la natación americana están puestos en Colombia. No solo por el buen rendimiento de deportistas como el clavadista Luis Felipe Uribe, sino también por la capacidad del país para organizar eventos internacionales.
Medellín ha sido un punto estratégico. En 2022 realizó el Panamericano máster de natación y, en mayo de este año, albergó el primer Panamericano junior de la historia en el que se compitió, al mismo tiempo, en todas las modalidades: carreras, clavados, polo acuático, aguas abiertas y artística.