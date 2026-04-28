“Es un campeón”: Marquinhos y Luis Enrique destacaron a Luis Díaz por su actuación ante PSG en Champions

Aunque el marcador terminó 5-4 a favor del París Saint-Germain, la figura del encuentro de este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes entre franceses y alemanes por las semis de ida de la Champions League fue el colombiano Luis Fernando Díaz. Le puede interesar: En un partidazo en París el PSG venció 5-4 al Bayern Múnich en la semifinal de ida de la Champions, ¿cuándo se juega la vuelta? Con un despliegue de velocidad y regate, el extremo desbordó constantemente a la zaga local, compuesta por referentes como Achraf Hakimi y Marquinhos, dejando la eliminatoria abierta para el compromiso de vuelta. Luis Enrique no pudo con Lucho.

Lucho Díaz en medio del partido vs. Achraf Hakimi. FOTO: AFP

El momento cumbre del extremo Lucho Díaz, de 29 años, llegó al minuto 68. Con un parcial de 5-3 en contra, el colombiano recibió un pase preciso por los aires del delantero inglés Harry Kane que controló con un sutil recurso de taco. En la misma maniobra, dejó en el camino a Marquinhos y definió con categoría al palo izquierdo del guardameta Safonov. Para la opinión pública, esta jugada fue “una obra de arte en el área” por parte del colombiano, que sigue sumando en esta competición.

Este tanto representa su anotación número 7 en la presente edición de la Champions League y la 26 en lo que lleva de la temporada con el club alemán, tras su paso por el Liverpool, consolidando su año más goleador como profesional.

El reconocimiento de los rivales a Díaz y compañía: la definición será en el Allianz Arena

Al finalizar el encuentro, Marquinhos no ocultó la complejidad de marcar al atacante del Bayern Múnich. En declaraciones para ESPN, el defensor brasileño destacó todas las virtudes de su oponente, al cual ya había enfrentado. “Luis es un campeón, lo has visto desde la épica del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarilla y es difícil defender a un jugador así”, comentó el capitán del PSG, admitiendo que la amonestación condicionó su capacidad para contener el desequilibrio del colombiano, a quien calificó como un jugador de clase mundial.

Luis Díaz en medio del partido ante el PSG en París. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern

Por otro lado, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, expresó que el partido ganado 5-4 al Bayern Múnich fue imprevisible y difícil, como vaticina que será también el choque de vuelta de la próxima semana. “Nunca había visto un partido con este ritmo. Tenemos que felicitar al rival y a los jugadores. Cuando vas ganando 5-2, el rival tiene entonces que arriesgar mucho y ellos han demostrado que son un equipo de primer nivel. Hoy ha sido difícil y el partido de vuelta va a ser difícil”, declaró el técnico español a la televisión Canal+. Luis Enrique admitió también que le costaba valorar si su equipo había merecido la victoria o no por el guión loco que tuvo el partido, por lo que destacó el nivel e impacto que tenía el rival en el ataque. “Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise... ¿de dónde salen esos jugadores? Y Harry Kane... Empezaron mejor el partido, eso nos costó un poquito”, detalló.

Luis Enrique, entrenador del PSG. FOTO: Getty

El PSG empezó perdiendo, antes de remontar 2-1 y de que el Bayern igualara 2-2. Justo antes del descanso los franceses se distanciaron de penal y en la segunda mitad llegaron a ponerse con 5-2 a favor, antes de que los alemanes redujeran en menos de diez minutos hasta el 5-4 definitivo. “Estamos muy contentos. Creo que merecemos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble, el mejor que he visto como entrenador”, concluyó Luis. El Bayern Múnich buscará revertir la diferencia mínima en el marcador global en su estadio.