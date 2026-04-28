“Es un campeón”: Marquinhos y Luis Enrique destacaron a Luis Díaz por su actuación ante PSG en Champions

Aunque el marcador terminó 5-4 a favor del París Saint-Germain, la figura del encuentro de este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes entre franceses y alemanes por las semis de ida de la Champions League fue el colombiano Luis Fernando Díaz.
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Con un despliegue de velocidad y regate, el extremo desbordó constantemente a la zaga local, compuesta por referentes como Achraf Hakimi y Marquinhos, dejando la eliminatoria abierta para el compromiso de vuelta. Luis Enrique no pudo con Lucho.