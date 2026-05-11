Marino Hinestroza tendría nuevo equipo en Brasil, conozca los detalles de la posible operación

Marino Hinestroza no ha tenido buen desempeño en el Vasco da Gama de Río de Janeiro. El colombiano arribó al conjunto cruzado como una estrella, siendo su fichaje el tercero más caro (4.5 millones de dólares) en la historia del Vasco.
La presencia del ágil extremo vallecaucano en Brasil no ha sido fácil. Sus principales cualidades no se han visto reflejadas con la camiseta de Vasco hasta el momento. El talento lo tiene, pero por un motivo u otro no ha sido su año. En primera instancia, cuando Marino llegó al club carioca, lo hizo por petición del entrenador Fernando Diniz, el cual dejó el club en marzo de 2026. Lo reemplazó Renato Portaluppi, quien confía poco en él.