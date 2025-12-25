¿Cuánto ganará Nacional por la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina?

Hubo un momento del año en que la ficha de Marino estuvo valorada en 8 millones de euros, según Transfermakt. En el mercado de mitad de año se decía que Nacional solo lo vendía si pagaban, mínimo, 7 millones. Sonó para ir a equipos de Brasil y Argentina, como Boca Juniors. En el momento no llegó la oferta. Sin embargo, en la ventana de pases de diciembre de 2025 sí: Hinestroza será nuevo jugador del cuadro xeneize.

¿Cuánto pagará Boca Juniors por Marino Hinestroza?

La llegada del futbolista colombiano al fútbol argentino es inminente. Después de la final de Copa entre Atlético Nacional y DIM, Jorman Campuzano dijo en un video en vivo de Instagram que “lo mandaba para Argentina y lo cuidaran”. En la celebración por el octavo título del cuadro verde en el torneo –tercero consecutivo–, Marino se despidió de los compañeros.

Después se fue para Cali. Estuvo con su familia. Apareció en partidos amistosos, benéficos. En la tarde del 24 de diciembre publicó una historia en su cuenta de Instagram con dos puntos: uno amarillo, el otro azul; los colores de Boca. Ambos estaban acompañados de un reloj de arena. El tic-tac –como Mbappé–, la cuenta regresiva de su llegada inició.