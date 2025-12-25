x

¿Cuánto ganará Nacional por la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina?

El futbolista colombiano se uniría a los argentinos el próximo 2 de enero. Llegó al cuadro verde en 2024.

    El extremo caleño Marino Hinestroza, de 23 años, anotó 11 goles y dio 14 asistencias en su paso por Atlético Nacional. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 7 horas
bookmark

Atlético Nacional ganará 2.5 millones de dólares por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina. Empezando 2025, el cuadro verde pagó 2.5 millones al Colombos Crew para quedarse con la ficha del futbolista vallecaucano, de 23 años. El extremo fue fundamental en la consecución de los títulos del cuadro verde en 2024 y por eso los directivos quisieron mantenerlo.

Lo consiguieron. Sin embargo, Hinestroza no tuvo el mismo rendimiento durante este temporada. De ser uno de los convocados por Néstor Lorenzo para los partidos de eliminatorias, el futbolista caleño pasó a no tener la relevancia esperada en partidos importantes, como los que disputó el cuadro verde en la Copa Libertadores, de la que salió en octavos de final tras perder la serie con Sao Paulo de Brasil.

Hubo un momento del año en que la ficha de Marino estuvo valorada en 8 millones de euros, según Transfermakt. En el mercado de mitad de año se decía que Nacional solo lo vendía si pagaban, mínimo, 7 millones. Sonó para ir a equipos de Brasil y Argentina, como Boca Juniors. En el momento no llegó la oferta. Sin embargo, en la ventana de pases de diciembre de 2025 sí: Hinestroza será nuevo jugador del cuadro xeneize.

¿Cuánto ganará Nacional por la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina?

¿Cuánto pagará Boca Juniors por Marino Hinestroza?

La llegada del futbolista colombiano al fútbol argentino es inminente. Después de la final de Copa entre Atlético Nacional y DIM, Jorman Campuzano dijo en un video en vivo de Instagram que “lo mandaba para Argentina y lo cuidaran”. En la celebración por el octavo título del cuadro verde en el torneo –tercero consecutivo–, Marino se despidió de los compañeros.

Después se fue para Cali. Estuvo con su familia. Apareció en partidos amistosos, benéficos. En la tarde del 24 de diciembre publicó una historia en su cuenta de Instagram con dos puntos: uno amarillo, el otro azul; los colores de Boca. Ambos estaban acompañados de un reloj de arena. El tic-tac como Mbappé, la cuenta regresiva de su llegada inició.

En Argentina se dio por hecha la operación. En ese país se dice que la operación se cerró por 5 millones de dólares. De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, Hinestroza está valorado en 4.8 millones de euros (5.6 millones de dólares), por lo que la operación estaría de acuerdo con su valorización en el mercado. En caso de concretarse en ese dinero, el cuadro verde tendría ganancias de 2.5 millones de dólares por Marino Hinestroza si se tiene en cuenta que le entraría el doble de lo que pagó hace un año al Columbus Crew.

