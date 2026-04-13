Conozca a Marie-Louise Eta, única mujer en la historia en dirigir un equipo profesional masculino en la Bundesliga

A sus 34 años, Marie-Louise Eta acaba de escribir una página histórica en el fútbol europeo. La entrenadora alemana asumió la dirección del Unión Berlín y se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de primera división en una de las grandes ligas del continente, en este caso la exigente Bundesliga.

El nombramiento fue oficializado tras la derrota 3-1 ante el colista Heidenheim, un resultado que acercó peligrosamente al conjunto berlinés a la zona de descenso. Como consecuencia, el club decidió cesar al técnico Steffen Baumgart y apostar por Eta, quien ya formaba parte del cuerpo técnico.

Cinco finales por la permanencia

El reto es tan histórico como complejo: Eta tendrá apenas cinco partidos para asegurar la permanencia del equipo. Su debut será este sábado en el Alte Försterei, en un duelo clave frente al Wolfsburgo, rival directo en la lucha por no descender. “Estoy encantada de que el club me haya confiado esta difícil tarea. Una de las fortalezas del Unión siempre ha sido la capacidad de mantenerse unido en este tipo de situaciones”, afirmó la entrenadora, confiando en sacar adelante el objetivo.

El panorama, aunque delicado, no es crítico. El Unión Berlín suma 32 puntos y mantiene una ventaja de siete sobre el St. Pauli, que ocupa la plaza de repechaje. La distancia es aún mayor respecto al Wolfsburgo, que marca el descenso directo. Sin embargo, la preocupación es evidente: el equipo solo ha ganado dos partidos desde Navidad, una racha que precipitó el cambio en el banquillo.

De promesa a pionera

Eta no es una desconocida en el fútbol alemán. Su camino comenzó como jugadora en Fortuna Dresde y en el histórico Turbine Potsdam, donde ganó la Liga de Campeones femenina en 2010 con apenas 18 años. Posteriormente pasó por el Hamburgo antes de retirarse en 2018 para iniciar su carrera como entrenadora.

Desde entonces, ha construido su trayectoria desde la base: trabajó en categorías juveniles del Werder Bremen y en selecciones femeninas juveniles de Alemania.

En 2023 llegó al Unión Berlín y su crecimiento fue meteórico. Tras la salida de Urs Fischer, se integró al cuerpo técnico del primer equipo junto a Marco Grote, convirtiéndose en la primera mujer asistente en la Bundesliga y en la Liga de Campeones, donde participó en un partido frente al Real Madrid.

Hito breve, pero simbólico

Aunque su etapa como entrenadora principal será corta —limitada a los cinco partidos restantes—, su nombramiento marca un antes y un después. Eta se convierte en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga, superando el precedente de Sabrina Wittmann, quien en 2024 asumió un equipo profesional en tercera división.

Curiosamente, el club ya había anunciado que Eta dirigiría el equipo femenino la próxima temporada. Sin embargo, el destino adelantó su oportunidad en el máximo nivel.

Otros antecedentes llamativos

El caso de Eta se suma a una historia reciente de avances, aunque todavía aislados. En 2014, Corinne Diacre ya había sido pionera al dirigir al Clermont Foot 63 en Francia.