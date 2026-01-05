Manchester United destituyó al técnico Rubem Amorim, ¿quién lo reemplazará?

Tras 14 meses en el cargo, en los que no ha podido devolver el prestigio perdido al Manchester United, el portugués Rubem Amorim dejó ser el técnico de los diablos Rojos, anunció este lunes el club. Con el Manchester United, situado en la sexta posición de la Premier League (a 17 puntos del líder Arsenal) luego del empate del domingo en Leeds, la dirección del club tomó la decisión de cesar al técnico de 40 años. “Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en el torneo local”, explicó la entidad en su comunicado.

¿Quién será el nuevo técnico del United?

Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 y llevó al club a la final de la Europa League la pasada temporada, perdiendo contra el Tottenham en ese partido disputado en Bilbao (norte de España). En el campeonato inglés, que el United ha conquistado en 20 ocasiones (récord compartido con el Liverpool), la última de ellas en 2013, el club acabó en la 15ª posición, por lo que esta temporada no disputa ninguna competición continental.

Esta temporada está siendo muy irregular para el tres veces campeón de Europa (1968, 1999 y 2008), que suma ocho victorias, siete empates y cinco derrotas en 20 encuentros disputados de campeonato. No obstante, desde noviembre, el equipo solo ha ganado dos de los 11 encuentros disputados (con seis empates y tres derrotas), unos malos resultados que han alejado a la entidad de los primeros puestos de la clasificación.

El domingo, tras el empate en Leeds, Amorim reivindicó su trabajo al ser cuestionado de nuevo por su futuro: “No voy a dimitir. Haré mi trabajo hasta que venga otro para reemplazarme. Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United (...) Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (José) Mourinho, pero yo soy el mánager del Manchester United. Y va a ser así durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiar”, añadió.

Antes de ese partido, el extécnico del Sporting de Lisboa expresó en privado su frustración por la falta de fichajes del club en la ventana de enero. La entidad aseguró en su comunicado que el exjugador Darren Fletcher “se hará cargo del equipo” y se sentará en el banquillo el miércoles contra el Burnley, en partido de la 21ª jornada de la Premier League.

¿El United gastó mucho dinero en fichajes?

En verano, y tras haber completado la peor temporada del club en el último medio siglo, el United se rearmó en el sector ofensivo con los fichajes del brasileño Matheus Cunha, el esloveno Benjamin Sesko y el camerunés Bryan Mbeumo (por los que pagó 260 millones de dólares), pero esa inversión no se ha visto reflejada en los resultados.