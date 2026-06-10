Lucho Díaz no se olvida de sus raíces: su fundación da felicidad en Barrancas

Los pies arden. Dentro de los tenis se siente cómo las ampollas se forman en las plantas mientras uno corre en la cancha sintética que tiene la Fundación Luis Díaz en Barrancas, La Guajira, pueblo natal del extremo del Bayern Múnich que llega como figura de Colombia al Mundial 2026.
Es mediodía. En la cancha de césped sintético, ubicada en un terreno de dos hectáreas que queda a las afueras de ese municipio, se juega un partido entre dos categorías de la fundación. Los del equipo amarillo tienen 15 años. Los del equipo blanco, un par más.
El elenco amarillo, dirigido por Toto, un joven oriundo de Barrancas que jugó fútbol en Aguascalientes, México, pero no pudo sostenerse como profesional por falta de recursos económicos que respaldaran su estadía en el lugar, se reforzó con un periodista.
-”¿De qué juegas?, preguntó el entrenador.
-”De cinco... de 5 a 10 minutos”, le respondió, entre risas, el periodista, que se ubicó en la mitad de la cancha derritiéndose por el calor. Barrancas, aunque es un municipio de La Guajira, no es desértico, como se piensa en general. Todo lo contrario: por donde se mire se ven árboles, césped, montañas: biodiversidad.