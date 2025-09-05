Castigo ejemplar: Luis Suárez fue sancionado con seis fechas por escupir a un rival en la final de la Leagues Cup

El delantero uruguayo Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un miembro del Seattle Sounders, que venció a su equipo, Inter Miami, en la final del certamen el domingo, informó la competición. Le puede interesar: Video | Reviva con emoción los mejores golazos de Colombia durante su participación en la historia de los mundiales El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a los clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado. Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Las Garzas finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

Suárez pidió perdón por su comportamiento y Busquets también fue sancionado

El delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, ofreció disculpas por su “comportamiento” en la riña posterior a la final de la Leagues Cup el domingo, durante la cual escupió a un miembro del cuerpo técnico del campeón, Seattle Sounders. El ariete, de 38 años, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la contundente victoria 3-0 de los Sounders en el estadio Lumen Field de Seattle. Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar tras el pitazo final, Suárez corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, dando inicio a una pelea que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

Luis Suárez anotando gol en su último partido con Inter de Miami. FOTO: Redes sociales @InterMiamiCF

El fogueado mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juega en el Inter de Lionel Messi, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos. La Leagues Cup impuso además dos fechas de sanción por “conducta violenta” a Busquets, de 37 años y quien también tiene su futuro en el aire, pues su vínculo con el equipo floridano también vence al final de temporada. Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron a Suárez gritando y escupiendo a un asistente técnico de Seattle, en un nuevo episodio polémico sobre el césped protagonizado por el goleador histórico de la Celeste.

“Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido, pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, indicó el Pistolero en una historia en Instagram. “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”, agregó. Además de “pedir disculpas” por su “comportamiento al finalizar el partido”, el atacante felicitó a Seattle por el triunfo. La Leagues Cup, que disputaron 36 equipos de la MLS y la liga mexicana, era la última oportunidad del Inter de Messi para alzar un título internacional este año.

El inter de Miami se pronunció ante el caso de Suárez: esto dijo

Tras la disculpa de Suárez, el Inter emitió un breve mensaje para “condenar los altercados” posteriores a la final. “Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y seguimos comprometidos a mantener los estándares más altos de deportividad tanto dentro como fuera del campo”, señaló la franquicia copropiedad de David Beckham. “Estamos trabajando estrechamente con los responsables de la Leagues Cup y la MLS para garantizar que la situación se aborde adecuadamente”, remarcó.