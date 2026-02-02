Una Biblioteca, un fondo para Débora Arango y otras novedades del Mamm en su nueva dirección

Con la apertura del Fondo Débora Arango y la Biblioteca Mamm, el Museo de Arte Moderno de Medellín da los primeros pasos en el camino que abre su nuevo director, Rafael Tamayo Franco, quién asumió el cargo a principios del mes de diciembre.

El primero paso fue el Fondo, anunciado a mediados de diciembre, pues Tamayo Franco llegó al museo poco tiempo después del escándalo que suscitó el intento de venta de algunas de las obras más importantes de la artista, que están bajo la custodia del Mamm.

Viendo todo el movimiento e interés que había alrededor de las obras de Débora, y entendiendo también que las limitaciones del museo para ponerlas a circular son en gran parte financieras, decidió crear el fondo.

–Es una manera de invitar a la gente que está tan interesada en la obra de Débora, a que nos apoye. Con esto queremos acercarnos a los públicos y decirles que hagamos esto juntos –dice Rafael Tamayo.

Y aunque no va mucho tiempo, el fondo ha recibido donaciones desde $20.000 hasta $4.000.000. Con el recaudo, la idea es impulsar procesos de investigación, conservación, mediación y circulación de la obra.