“El Marcelo” colombiano será el último refuerzo del DIM para el 2026, ¿qué falta para oficializarlo?

“Aquel juega como vos. Para nosotros él es como vos para el Real Madrid”, le dijo Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, al exfutbolista brasileño Marcelo alguna vez que visitó el predio del cuadro xeneize en Buenos Aires, refiriéndose al lateral izquierdo Frank Fabra. El futbolista antioqueño, de 34 años, terminó contrato con el elenco argentino en diciembre, después de 10 años con ese elenco. Desde finales de enero se especuló con que firmaría con el DIM, cuadro con el que jugó entre 2015 y 2016, antes de irse para Argentina.

Después de dialogar con los directivos del cuadro rojo, Fabra llegó a un acuerdo para que le hicieran contrato por seis meses, hasta junio del 2026. No se ha hecho oficial porque falta que el jugador firme contrato. Se tenía previsto que lo hiciera durante el lunes. Sin embargo, el retraso del partido contra Millonarios tardó, también, el regreso de los dirigentes del Medellín a la ciudad para concluir la gestión.

No obstante, desde el domingo El Poderoso dio vestigios de la llegada de Fabra: publicó en sus redes sociales el diálogo entre Riquelme y Marcelo en el que hablaron sobre el futbolista nacido en Nechí el 22 de febrero de 1991. Con la llegada del lateral colombiano, el Medellín cierra el mercado de pases con la contratación de un deportista experimentado y con “jerarquía”.

Es cierto que en los últimos años no sumó los minutos esperados. Sin embargo, Fabra tiene experiencia: suma 410 partidos en su carrera, de los que 24 fueron con el Medellín. En su primer paso por la institución anotó un gol y dio dos asistencias. Además, es un futbolista que ha tenido experiencia en la Selección Colombia: jugó un par de ediciones de la Copa América, mientras que estuvo a punto de ir al Mundial de Rusia 2018.