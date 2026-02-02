“El Marcelo” colombiano será el último refuerzo del DIM para el 2026, ¿qué falta para oficializarlo?

“Aquel juega como vos. Para nosotros él es como vos para el Real Madrid”, le dijo Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, al exfutbolista brasileño Marcelo alguna vez que visitó el predio del cuadro xeneize en Buenos Aires, refiriéndose al lateral izquierdo Frank Fabra.
El futbolista antioqueño, de 34 años, terminó contrato con el elenco argentino en diciembre, después de 10 años con ese elenco. Desde finales de enero se especuló con que firmaría con el DIM, cuadro con el que jugó entre 2015 y 2016, antes de irse para Argentina.