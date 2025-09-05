x

Luis Suárez pidió perdón por su “comportamiento” en la final de Leagues Cup

El delantero reconoció que se equivocó luego de escupir a un miembro del cuerpo técnico del campeón Seattle Sounders en la final del certamen norteamericano.

  • Luis Suárez, de 38 años, espera continuar en el Inter Miami en 2026. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 10 horas
bookmark

El delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, ofreció disculpas por su “comportamiento” en la riña posterior a la final de la Leagues Cup el domingo, durante la cual escupió a un miembro del cuerpo técnico del campeón, Seattle Sounders.

El ariete, de 38 años, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la contundente victoria 3-0 de los Sounders en el estadio Lumen Field de Seattle.

Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar tras el pitazo final, Suárez corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, dando inicio a una pelea que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El fogueado mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juega en el Inter de Lionel Messi, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron a Suárez gritando y escupiendo a un asistente técnico de Seattle, en un nuevo episodio polémico sobre el césped protagonizado por el goleador histórico de la Celeste.

Le puede interesar: ¿El último partido oficial de James en Colombia? La conmovedora imagen del 10 tras clasificar al Mundial en el estadio de Barranquilla

“Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, indicó el Pistolero en una historia en Instagram.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”, agregó.

Además de “pedir disculpas” por su “comportamiento al finalizar el partido”, el atacante felicitó a Seattle por el triunfo.

La Leagues Cup, que disputaron 36 equipos de la MLS y la liga mexicana, era la última oportunidad del Inter de Messi para alzar un título internacional este año.

Reacción del Inter

Tras la disculpa de Suárez, el Inter emitió un breve mensaje para “condenar los altercados” posteriores a la final.

“Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y seguimos comprometidos a mantener los estándares más altos de deportividad tanto dentro como fuera del campo”, señaló la franquicia copropiedad de David Beckham.

“Estamos trabajando estrechamente con los responsables de la Leagues Cup y la MLS para garantizar que la situación se aborde adecuadamente”, remarcó.

A la espera de posibles sanciones, ni la Leagues Cup ni la MLS se han pronunciado hasta ahora sobre la gresca.

Messi, capitán del Inter y amigo de Suárez, se mantuvo alejado de estos enfrentamientos.

Suárez, cuyo contrato con Las Garzas termina a final de año, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014.

Su futuro en el Inter está por ahora en el aire. A mediados de agosto el jugador expresó su deseo de renovar su contrato pero no se ha reportado el inicio de negociaciones.

Su primera temporada en la MLS superó las expectativas, anotando 20 goles en 27 jornadas, pero en la actual su producción está en declive, con seis dianas en 22 partidos.

