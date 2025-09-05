Luis Suárez pidió perdón por su “comportamiento” en la final de Leagues Cup

El delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, ofreció disculpas por su “comportamiento” en la riña posterior a la final de la Leagues Cup el domingo, durante la cual escupió a un miembro del cuerpo técnico del campeón, Seattle Sounders.
El ariete, de 38 años, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la contundente victoria 3-0 de los Sounders en el estadio Lumen Field de Seattle.
Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar tras el pitazo final, Suárez corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, dando inicio a una pelea que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.