Luis Javier Suárez es el mejor jugador del mes en la Liga de Portugal por su brillante temporada en el Sporting

Luis Javier Suárez se suma a la buena racha que están teniendo los colombianos en el exterior, pues el samario no solamente es pieza clave en La Tricolor, sino que asombra con sus resultados en Sporting de Portugal, donde fue reconocido como mejor jugador del mes de la Liga local. Este premio, que es otorgado por el sindicato de jugadores de la Liga de Portugal y corresponde al período entre agosto y septiembre, es ahora de Luis Suárez, que tiene casi los mismos goles que partidos jugados con el Sporting, y su buena racha va en ascenso. Le contamos los méritos del colombiano para alcanzar este reconocimiento.

El 28 de julio del 2025 será un día para nunca olvidar en el Sporting. Luis Suárez firma con el club portugués por una transferencia de 20 millones de euros fijos, más 5 millones de euros en variables y un contrato hasta el 2030.​ El 17 de agosto, Suárez marca sus primeros dos goles, en la goleada 6 por 0 sobre el FC Arouca, siendo una de las figuras del partido, y a partir de ahí es una historia de hazañas y alegrías.