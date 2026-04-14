Luis Javier Suárez buscará la remontada con el Sporting ante Arsenal en los cuartos de Champions

Aunque favorito para el duelo de este miércoles 15 de abril (2:00 p.m. de Colombia) en cuartos de Champions League ante el Sporting de Portugal en Londres, el Arsenal de Mikel Arteta deberá sobreponerse a la presión y al mal de altura que parecen haberle paralizado en las últimas semanas si quiere meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa.
Su condición de líder de la Premier League, el 1-0 cosechado en la ida en Lisboa ante el actual segundo clasificado en el campeonato luso, y el elenco de grandes jugadores en sus filas hacen pensar que los Gunners regresarán a semifinales de la máxima competición europea un año después de quedar apeados en la antesala de la final ante el futuro campeón PSG.
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Una Champions 2025-2026 en la que los londinenses no han perdido en sus once partidos precedentes esta temporada (10 victorias y 1 empate).
El Arsenal también es favorito para ganar la Premier League por primera vez en 22 años, pero el ambiente en el Emirates no es el que uno se imaginaría en un equipo en esa situación.
Porque tras sufrir solo tres derrotas en sus primeros 49 partidos de la temporada entre todas las competiciones, los Gunners han perdido tres de sus cuatro últimos partidos. Con el agravante de que dos de esas derrotas le han costado sendos títulos.