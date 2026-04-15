Las alzas de hasta 2.500.000% en avalúo catastral que agitan el debate en Colombia

La Federación Colombiana de Municipios que dirige Gilberto Toro (en la foto) propuso implementar de manera inmediata en todo el territorio nacional la Resolución 0384 de 2026 del Igac, con un cronograma claro hasta el 30 de junio de 2026, que permita revisar de forma regionalizada los casos atípicos derivados del cálculo automático de avalúos. Adicionalmente, por ello, pidió al Gobierno no seguir evadiendo su responsabilidad señalando a los mandatarios locales y a detener la desinformación y la estigmatización injustificada. “Colombia necesita soluciones, no acusaciones ni amenazas sin sentido”, anotó el gremio.
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