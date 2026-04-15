Sin gol, sin defensa y sin victorias: el porqué del oscuro arranque colombiano en la Libertadores

Los números son contundentes. Equipos como Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima todavía no han logrado ganar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Empates en casa, derrotas fuera y una diferencia de gol negativa reflejan un patrón preocupante: los representantes colombianos compiten, pero no imponen condiciones. Lo más grave no es solo la falta de victorias, sino la incapacidad de capitalizar puntos clave en condición de local, históricamente un bastión en torneos continentales.
De la frustración al hastío: la voz del aficionado
Ya no se trata de una mala semana, sino de una narrativa repetida año tras año. Hasta ocho partidos sin victorias entre Libertadores y Sudamericana. Ese dato no es menor, evidencia que el problema es más profundo que lo deportivo.