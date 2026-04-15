Sin gol, sin defensa y sin victorias: el porqué del oscuro arranque colombiano en la Libertadores

Los números son contundentes. Equipos como Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima todavía no han logrado ganar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Empates en casa, derrotas fuera y una diferencia de gol negativa reflejan un patrón preocupante: los representantes colombianos compiten, pero no imponen condiciones. Lo más grave no es solo la falta de victorias, sino la incapacidad de capitalizar puntos clave en condición de local, históricamente un bastión en torneos continentales. De la frustración al hastío: la voz del aficionado Ya no se trata de una mala semana, sino de una narrativa repetida año tras año. Hasta ocho partidos sin victorias entre Libertadores y Sudamericana. Ese dato no es menor, evidencia que el problema es más profundo que lo deportivo.

Una de las críticas más reiteradas apunta al formato del fútbol colombiano. Los torneos cortos, con alta rotación y menor exigencia sostenida, parecen no preparar adecuadamente a los equipos para la intensidad de la Libertadores. Mientras clubes de Brasil y Argentina mantienen calendarios más competitivos y plantillas más consolidadas, en Colombia predominan procesos inestables. Esto se traduce en: equipos sin continuidad táctica, plantillas desbalanceadas y baja eficacia en momentos decisivos. El resultado es visible: partidos que se empatan cuando se debían ganar, y encuentros que se pierden por detalles que a este nivel marcan la diferencia. El problema no es solo perder, sino cómo se pierde. Los enfrentamientos contra rivales internacionales evidencian una brecha en intensidad, jerarquía y definición. Los equipos colombianos generan opciones, pero fallan en concretarlas. Defensivamente, pequeños errores terminan siendo determinantes. Es una combinación letal: poca eficacia arriba y fragilidad atrás.

¿Punto de quiebre o más de lo mismo? Los próximos partidos serán decisivos, no solo en términos de clasificación, sino en la narrativa del fútbol colombiano en el continente. Si no llegan victorias ante rivales accesibles, el panorama será insostenible. Más allá de lo emocional, el riesgo es real. Una eliminación temprana no solo afecta lo deportivo, sino también lo económico y reputacional. Y refuerza una tendencia preocupante: Colombia perdiendo protagonismo en Sudamérica. El mal inicio en la Copa Libertadores 2026 no es un accidente. Es el reflejo de problemas estructurales, decisiones discutibles y una brecha competitiva que se amplía.