¿Tiene futuro el caso penal de enriquecimiento ilícito a Nelson Velásquez por actuar ante jefes de bandas? Esto opinan abogados

No es mucha la posibilidad de que avance y tenga éxito un proceso penal por enriquecimiento ilícito contra el artista Nelson Velásquez por haber cantado en una fiesta con los jefes de bandas del Valle de Aburrá. Así lo conceptuaron dos reputados abogados penalistas consultados por EL COLOMBIANO, luego de que este martes la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía anunció que había compulsado copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para que indagara el caso originado en la actuación del intérprete vallenato en una fiesta que tuvo lugar el pasado 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí.

Según algunas denuncias, el festejo buscaba celebrar la posible libertad en los próximos días de uno de los capos presos en ese centro carcelario. Habría costado aproximadamente 500 millones de pesos y de ese total, a Velásquez le habrían pagado 100 millones. Entérese: Denuncian que parranda vallenata en la cárcel de Itagüí era para celebrar posible libertad de alias Lindolfo Lo que investigan las autoridades es si el dinero provino de actividades delincuenciales, pues existen versiones de que la rumba se pagó con una “vaca” entre los cabecillas de estas bandas que controlan el microtráfico, narcotráfico, sicariato y extorsiones, entre otros delitos en Medellín, los otros municipios del área metropolitana e incluso otras ciudades del país. Al indagar qué asidero tendría el posible cargo de enriquecimiento ilícito contra el artista, los penalistas Santiago Trespalacios y Óscar Santamaría dejaron claro que la posibilidad es lejana. Para empezar, según Trespalacios, la Fiscalía todavía no ha afirmado que Velásquez haya incurrido en esa conducta ilícita, sino que indagará a ver si hay mérito de iniciar una investigación formal.

El otro detalle, añadió, es que todavía no se ha sabido quién desembolsó el dinero por la actuación, pero de llegarse a establecer que el dinero provino de una conducta delictiva, acá lo que importa es que lo que determina el delito no es la fuente, sino el motivo, que fue una presentación, que es algo legal y él no tiene la obligación legal de constatar de dónde vino la plata. Esto, al contrario de algunas personas o entidades como los bancos, cooperativas, quienes comercian con metales preciosos o firmas de comercio exterior, que están obligadas a hacer la debida diligencia para explorar de dónde proviene la plata de quienes realizan transacciones con ellas. “Un cantante no tiene por qué constatar el origen de los recursos con que le pagan y si alguien dice que esto no debería ser así, debe promover una ley que establezca esa obligación para todo evento artístico, un circo, una demostración, un festival de la trova, y cuando exista esa obligación, pues el reproche al que lo haga será diferente”, dijo. También le sugerimos ver: “Según las minutas, el día de la parranda vallenata no pasó nada en la cárcel de Itagüí”, denunció concejal de Medellín Un concepto similar dio el abogado especializado Óscar Santamaría, quien citó que ya existe jurisprudencia en el sentido de que, por ejemplo, los abogados no tienen que demostrar de dónde viene el pago de sus honorarios cuando defienden a capos. “Entonces, para mí no hay tipicidad en el delito de enriquecimiento ilícito para Nelson Velásquez por el tema de esa presentación en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí; no hay delito por ningún lado”, detalló.

Aclaró, sin embargo, que los que sí estarían en problemas son los que dejaron entrar al cantante a la cárcel a cantar. De hecho, la Procuraduría General de la Nación acaba de anunciar que iniciará una indagación acogiéndose al poder de control preferente que tiene, quitándole el caso a la Procuraduría Regional, y que por lo pronto hay once servidores públicos posiblemente comprometidos. “Ahí los responsables serían disciplinariamente los detenidos porque les pueden llevar un proceso interno y disciplinario. En igual sentido un tema penal para los guardianes y disciplinario para los guardianes”, apuntó. Velásquez dijo este martes en un comunicado que su “participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”. Así mismo, le puede interesar: Petro dice que va a sacar “a los de la fiestica” de la cárcel de Itagüí y los lleva a Bogotá El delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el artículo 327 del Código Penal colombiano, podría dar una pena de entre 96 y 180 meses de cárcel.

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