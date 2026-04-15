¿Tiene futuro el caso penal de enriquecimiento ilícito a Nelson Velásquez por actuar ante jefes de bandas? Esto opinan abogados

No es mucha la posibilidad de que avance y tenga éxito un proceso penal por enriquecimiento ilícito contra el artista Nelson Velásquez por haber cantado en una fiesta con los jefes de bandas del Valle de Aburrá.
Así lo conceptuaron dos reputados abogados penalistas consultados por EL COLOMBIANO, luego de que este martes la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía anunció que había compulsado copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para que indagara el caso originado en la actuación del intérprete vallenato en una fiesta que tuvo lugar el pasado 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí.