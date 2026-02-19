El colombiano Luis Javier Suárez fue elegido como delantero y jugador del mes en Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez recibió dos nuevos premios en Portugal. Esta vez, fue elegido como el Mejor Delantero y el Jugador del Mes en la liga de ese país. Le puede interesar: Luis Suárez, rey en Portugal: fue elegido como el mejor jugador y delantero de enero en la liga Suárez se viene destacando en la Liga de Portugal y en la Champions League con el Sporting de Lisboa, marcando goles importantes en ambas competencias, tanto así, que su club se clasificó entre los ocho clubes del mundo en avanzar directamente a los octavos de final del torneo europeo.

Suárez ajusta 19 goles y cinco asistencias en la Liga de Portugal con el Sporting de Lisboa, mientras que a nivel global ya acumula 26 tantos en todas las competencias de la presente temporada con el equipo Luso y seis asistencias. En la Champions League el samario ha anotado cuatro goles y una asistencia. A sus 28 años, el delantero que es uno de los que se lució con Colombia en el cierre de las Eliminatorias al Mundial de 2026, marcando cuatro goles contra Venezuela, sigue siendo uno de los que, en cada fecha, se hace presente en las redes, por lo que su lugar en el listado de los elegidos por Néstor Lorenzo para la cita de Norteamérica, es casi fija.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa?

Luis Javier seguro estará con su club este sábado, en el duelo como visitante ante el Moreirense, por la Liga de Portugal, partido previsto para la 1:00 de la tarde, hora de Colombia, tras superar una lesión y cumplir una fecha por tarjetas amarillas. En una entrevista que concedió a la página oficial de su equipo, Suárez de manera jocosa comentó que tuvo que remodelar una de las paredes de su casa, para que su esposa pudiera instalar los trofeos que vienen ganando con el Sporting.

Y es que Luis Javier, quien llegó como ‘Pichichi’ de la segunda división de España con el Almería, ya se ha consolidado en Portugal como goleador, convirtiéndose en ídolo del equipo que tiene como gran referente a Cristiano Ronaldo. En la Liga, Sporting está a cuatro puntos del líder, Porto que tiene 59 unidades; mientras que el Benfica de Richard Ríos es tercero con 52 puntos.

