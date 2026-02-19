China duplicaría ventas de robots humanoides tras espectáculo acrobático en el Año Nuevo Lunar

China sorprendió al mundo con una impresionante coreografía de robots humanoides junto con un grupo de artistas en la víspera del Año Nuevo Lunar, el pasado lunes por la noche. La presentación, que fue calificada por analistas como un golpe de poderío tecnológico. De hecho, los expertos del mercado proyectan que las ventas en robotica de china se duplicarán este 2026.
Tras dicho espectáculo, las ventas de robots humanoides chinos se duplicarían este 2026 hasta alcanzar las 28.000 unidades, según previsiones de Morgan Stanley citadas por Reuters. La cifra confirma la aceleración de una industria en la que el país asiático ya marca la pauta a nivel mundial.