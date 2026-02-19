x

China duplicaría ventas de robots humanoides tras espectáculo acrobático en el Año Nuevo Lunar

Los videos de la coreografía de robots humanoides le dio la vuelta al mundo. Conocedores del mercado anticipan que el gigante asiáticos tendrá un mercado de 28.000 de esa clase de robots este año.

  • Se estima que China venda 28.000 robots este año. FOTO GETTY.
  • Los robots se robaron el show en el Año Lunas Chino. FOTO GETTY.
Andrés Villamizar
Economía

hace 2 horas
China sorprendió al mundo con una impresionante coreografía de robots humanoides junto con un grupo de artistas en la víspera del Año Nuevo Lunar, el pasado lunes por la noche. La presentación, que fue calificada por analistas como un golpe de poderío tecnológico. De hecho, los expertos del mercado proyectan que las ventas en robotica de china se duplicarán este 2026.

Tras dicho espectáculo, las ventas de robots humanoides chinos se duplicarían este 2026 hasta alcanzar las 28.000 unidades, según previsiones de Morgan Stanley citadas por Reuters. La cifra confirma la aceleración de una industria en la que el país asiático ya marca la pauta a nivel mundial.

Y no es para menos, China fue el origen de casi el 90% de los cerca de 13.000 robots humanoides comercializados en el mundo el año pasado, de acuerdo con la firma de investigación Omdia. Esto sitúa al país muy por delante de sus competidores estadounidenses, incluido el modelo Optimus de Tesla.

Gala del Año Nuevo Lunar exhibe el poder tecnológico chino

El impulso comercial coincide con una demostración que captó la atención internacional. En la víspera del Año Nuevo Lunar, China presentó una coreografía de robots humanoides durante la Gala de la Fiesta de la Primavera, el programa de televisión más visto del mundo, que reúne cada año a unos 600 millones de televidentes chinos.

La actuación fue calificada por analistas como una muestra de poder tecnológico. En escena, un escuadrón de robots ejecutó movimientos de artes marciales con precisión y sincronización.

Entérese: Los robots se roban el show en la celebración del Año Nuevo Chino

Doce figuras metálicas realizaron puños, patadas voladoras, mortales y saltos de hasta tres metros. Manipularon espadas, lanzas y nunchakos mientras interactuaban con niños, estudiantes de una escuela de artes marciales.

El momento culminante llegó con la aparición de un robot de mayor tamaño, empuñando un sable al ritmo de música épica. Los videos del espectáculo se viralizaron a nivel global y reforzaron la imagen de China como potencia emergente en robótica avanzada.

Por qué China lidera la exportación mundial de robots

China es actualmente el mayor exportador de robots del mundo, especialmente en el segmento industrial. Varias razones explican este liderazgo.

El país cuenta con más de dos millones de robots industriales instalados, lo que representa más de la mitad de la demanda mundial. Esta escala de producción le permite fabricar y exportar a gran volumen.

Además, el gobierno impulsa el sector como parte de su plan de modernización industrial, con subsidios e incentivos para fabricantes. A esto se suma una cadena de suministro integrada y mano de obra especializada, que reducen costos frente a competidores europeos o estadounidenses.

Los robots se robaron el show en el Año Lunas Chino. FOTO GETTY.
Los robots se robaron el show en el Año Lunas Chino. FOTO GETTY.

La fuerte demanda interna también genera economías de escala que fortalecen la capacidad exportadora. Paralelamente, las empresas chinas avanzan en inteligencia artificial, visión computarizada y desarrollo de robots humanoides con mayores capacidades de interacción social.

En conjunto, China combina volumen de producción, costos competitivos, innovación tecnológica y respaldo estatal para dominar el mercado global de robots, tanto en consumo interno como en exportaciones.

Los robots humanoides chinos más avanzados en 2026

Entre los desarrollos más destacados se encuentra el Unitree G1, diseñado por Unitree Robotics, que sobresale por su agilidad y equilibrio, con capacidad para realizar volteretas y movimientos atléticos complejos.

También figura el KuKa AI humanoid, en su versión adaptada en China, que integra inteligencia artificial para interacción social y ha participado en coreografías y demostraciones de artes marciales.

Otro referente es Moya, desarrollado por DroidUp Technology, considerado uno de los robots con apariencia más humana en 2026. Puede sonreír, guiñar y caminar con un 92 % de precisión en sus movimientos, además de reproducir microexpresiones y mantener contacto visual realista.

El aumento proyectado en ventas sugiere que la robótica humanoide dejará de ser solo una vitrina tecnológica para convertirse en un negocio de escala creciente, con China a la cabeza de la expansión global.

Le puede gustar: China asegura que Panamá pagará “un alto precio” por cancelar sus contratos de operación en dos puertos

