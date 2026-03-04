El colombiano Luis Javier Suárez es acusado de injuria en Portugal: ¿Qué fue lo que sucedió?

André Villas-Boas, presidente del FC Porto, denunció públicamente al delantero colombiano Luis Javier Suárez de realizar un gesto que estaría dirigido al árbitro del compromiso, Claúdio Pereira, después de que el colegiado no sancionó una falta en la mitad de la cancha a favor del equipo lisboeta. El directivo del club de Oporto asegura que Suárez actúo de forma injuriosa.

El conjunto de los dragones presentó a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) videos en los que estarían las pruebas necesarias para sancionar al jugador del Sporting. El dirigente del elenco blanquiazul recordó un episodio parecido que vivió como entrenador, una sanción por un gesto similar que culminó con un castigo en el fútbol chino: “quiero saber si Suárez también va a recibir cuatro juegos de suspensión o si el campeonato portugués puede ser comparado al chino”, manifestó Villas-Boas al diario A Bola.