El colombiano Luis Javier Suárez es acusado de injuria en Portugal: ¿Qué fue lo que sucedió?

En la semifinal de la Copa de Portugal se presentó un episodio posterior al partido: el presidente del Porto denuncia a Luis Suárez de gestos injuriosos.

    Luis Javier Suárez en el partido de la polémica, donde el Sporting Lisboa venció 1-0 a Porto. FOTO: Getty
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

André Villas-Boas, presidente del FC Porto, denunció públicamente al delantero colombiano Luis Javier Suárez de realizar un gesto que estaría dirigido al árbitro del compromiso, Claúdio Pereira, después de que el colegiado no sancionó una falta en la mitad de la cancha a favor del equipo lisboeta. El directivo del club de Oporto asegura que Suárez actúo de forma injuriosa.

Le puede interesar: Duván Vergara marcó doblete y cumplió una promesa muy especial al técnico Gustavo Costas

El conjunto de los dragones presentó a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) videos en los que estarían las pruebas necesarias para sancionar al jugador del Sporting. El dirigente del elenco blanquiazul recordó un episodio parecido que vivió como entrenador, una sanción por un gesto similar que culminó con un castigo en el fútbol chino: “quiero saber si Suárez también va a recibir cuatro juegos de suspensión o si el campeonato portugués puede ser comparado al chino”, manifestó Villas-Boas al diario A Bola.

No solo fue el presidente, el director técnico italiano Francesco Farioli declaró que Luis Suárez hizo gestos claros y contundentes llamando a Claúdio Pereira “ladrón”. Esto hizo que el presidente del Sporting de Lisboa respondiera directamente a su par del Porto: “Villas-Boas es un mentiroso y un cobarde”, manifestó Fedrico Varandas en el mismo diario.

En la Primeira Liga de la temporada 2013/2014 sucedió un caso idéntico con el argentino Enzo Pérez, en ese momento era jugador del Benfica S.C. y fue sancionado con una fecha de suspensión por injuria, la cual es castigada en el artículo 158 del Reglamento Disciplinario del Fútbol Portugués.

Luis Suárez podría -en caso de confirmarse la sanción- perderse de 4 a 8 partidos con el club lisboeta por competiciones locales (Liga y Copa), afectando así su gran estado de forma y generando dudas respecto al nivel que pueda tener luego de un receso de esta índole.

El samario ha marcado 30 goles en 38 partidos en la actual temporada y es pretendido por equipos grandes de Europa.

