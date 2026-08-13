Médico que salvó a bebés en el terremoto recibió oferta para especializarse en Alemania

El médico que salvó a varios bebés durante el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia recibió una solicitud para especializarse en Alemania.

Germán Somoyar se convirtió en un héroe por protagonizar, junto con sus compañeros de la Clínica Panamericana de Apartadó (Antioquia), uno de los rescates más conmovedores durante el evento telúrico del lunes 10 de agosto de 2026.

En una conversación con EL COLOMBIANO, Somoyar contó que la prioridad en ese momento eran los 10 bebés que estaban en el sexto piso de la clínica, por lo que pidió ayuda a dos médicos y tres enfermeras para que entre todos sacaran a los recién nacidos de la edificación y ponerlos a salvo.

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Esta acción heroica la realizó en equipo y llegó a oídos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien también habló por teléfono con Somoyar y lo felicitó por su vocación y amor por la vida de los más pequeños.

Además de la lluvia de aplausos por su labor, desde la Red de Médicos Hispanohablantes en Alemania (Rema) están buscando al pediatra Somoyar para ayudarlo a especializarse en Alemania.