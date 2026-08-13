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Médico que salvó a bebés en el terremoto recibió oferta para especializarse en Alemania

Germán Somoyar protagonizó una de las fotografías más emblemáticas del terremoto, en la que se le ve sosteniendo en sus brazos a dos de los 10 bebés que estaban en el sexto piso de la Clínica Panamericana de Apartadó, en Antioquia.

  • Germán Somoyar, el pediatra que salvó a bebés en el terremoto de Colombia, recibe propuesta para especializarse en Alemania. FOTO: Tomada de las redes sociales
    Germán Somoyar, el pediatra que salvó a bebés en el terremoto de Colombia, recibe propuesta para especializarse en Alemania. FOTO: Tomada de las redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 33 minutos
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El médico que salvó a varios bebés durante el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia recibió una solicitud para especializarse en Alemania.

Germán Somoyar se convirtió en un héroe por protagonizar, junto con sus compañeros de la Clínica Panamericana de Apartadó (Antioquia), uno de los rescates más conmovedores durante el evento telúrico del lunes 10 de agosto de 2026.

En una conversación con EL COLOMBIANO, Somoyar contó que la prioridad en ese momento eran los 10 bebés que estaban en el sexto piso de la clínica, por lo que pidió ayuda a dos médicos y tres enfermeras para que entre todos sacaran a los recién nacidos de la edificación y ponerlos a salvo.

En contexto: “Corrí a buscar a los 10 bebés en el sexto piso”: el relato del médico que se convirtió en héroe tras el terremoto

Esta acción heroica la realizó en equipo y llegó a oídos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien también habló por teléfono con Somoyar y lo felicitó por su vocación y amor por la vida de los más pequeños.

Además de la lluvia de aplausos por su labor, desde la Red de Médicos Hispanohablantes en Alemania (Rema) están buscando al pediatra Somoyar para ayudarlo a especializarse en Alemania.

En una publicación en Instagram, la organización indicó que su historia conmovió al mundo y que merece ser compensado con apoyo financiero para su futuro profesional.

“Porque la medicina también es esto: permanecer cuando todo alrededor parece derrumbarse. Cuidar incluso cuando uno también siente miedo. Y poner la vida de nuestros pacientes por encima de todo”, se lee en el post.

“Pero esta historia no queremos que termine solamente en una fotografía. Desde la Red de Médicos en Alemania (Rema) estamos buscando a este médico. Nos han llegado mensajes contándonos que uno de sus sueños es especializarse en Pediatría, y queremos ayudarlo a acercarse a ese sueño en Alemania”, concluyen.

Médico que salvó a bebés en el terremoto recibió oferta para especializarse en Alemania

Y es que son varias las historias sobre los héroes de esta tragedia que ha dolido profundamente y que ha dejado más de 200 muertos, más de tres millares de heridos y cientos de desaparecidos.

Lea también: Luis Carlos Villegas, cerebro de la reconstrucción del 99, entre los afectados por el terremoto del lunes

Somoyar, como un médico que pone por encima de todo el antiguo juramento hipocrático, pensó en los demás antes que en su propia vida. Ese gesto hizo de él un ser humano excepcional que hace regresar la fe en la humanidad.

“Nosotros sacamos en brazos solo a los recién nacidos. Incluso, uno había nacido hoy mismo. Pero los que estaban en cuidados intensivos se quedaron con una compañera que se llama Andrea. Justamente, ella estaba intubando a otro paciente en el momento del terremoto”, contó en su testimonio a este medio de comunicación.

Desde EL COLOMBIANO se le hizo llegar la información a Germán Somoyar para que pueda conocer y responder a la solicitud de la Red de Médicos Hispanohablantes en Alemania (Rema).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué le ofreció la Red de Médicos Hispanohablantes en Alemania (Rema) a Germán Somoyar?
La Rema manifestó su intención de ayudar económicamente a Germán Somoyar para que pueda acercarse a su sueño de especializarse en Pediatría en Alemania. La organización indicó que está buscando al médico para conocer su caso y apoyarlo en su futuro profesional.
¿Quién es Germán Somoyar, el pediatra que rescató a los bebés durante el terremoto en Colombia?
Germán Somoyar es un pediatra de la Clínica Panamericana de Apartadó, Antioquia, que participó en el rescate de 10 recién nacidos durante el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia.
¿Cuántos bebés ayudó a rescatar Germán Somoyar durante el terremoto?
Germán Somoyar y otros trabajadores de la Clínica Panamericana ayudaron a sacar a 10 recién nacidos que se encontraban en el sexto piso de la institución. El pediatra contó que participaron dos médicos y tres enfermeras en el rescate.

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