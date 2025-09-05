x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Messi vs. Díaz: ¿Quién será el goleador de las Eliminatorias para el Mundial 2026?

En la fecha final del clasificatorio sudamericano, Colombia visitará a Venezuela y Argentina, sin Messi, enfrentará a Ecuador.

  • Luis Díaz y Lionel Messi, dos de los mejores jugadores sudamericanos en los últimos años. FOTO AFP
    Luis Díaz y Lionel Messi, dos de los mejores jugadores sudamericanos en los últimos años. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

Luis Díaz, quien jugará en 2026 su primer Mundial de fútbol con Colombia, tendrá el próximo martes, ante Venezuela (6:30 p.m.), la oportunidad de igualar a Lionel Messi o sobrepasarlo en la tabla de artilleros de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lea: ¿El último partido oficial de James en Colombia? La conmovedora imagen del 10 tras clasificar al Mundial en el estadio de Barranquilla

Díaz, de 28 años de edad, se ha convertido en otro de los referentes del combinado tricolor. En el actual clasificatorio suma 7 goles; mientras que el astro argentino se puso en la delantera al llegar a 8 luego de convertir dos tantos el jueves en el duelo que la Albiceleste superó 3-0 a Venezuela.

Lucho, por su parte, no convirtió en el triunfo en Barranquilla 3-0 contra Bolivia. Juan Fernando Quintero selló la victoria tras una asistencia del guajiro.

“Estoy viviendo un sueño, se me están dando las cosas de la mejor manera y siempre trabajamos para eso, para lograr grandes cosas, los objetivos que siempre tenemos trazados y en mente. Siempre soñamos con estas bonitas clasificaciones, con títulos, con todos los momentos bonitos, nunca piensas que va a ser de esa manera”, señaló el extremo del Bayern Munich luego de acabar el partido contra los bolivianos.

Messi, por su parte, jugó su último partido por eliminatorias sudamericanas en su carrera deportiva, por lo que no estará el martes en Guayaquil contra Ecuador. “Lionel Scaloni decidió que descanse, vengo de una lesión y preferimos evitar ese viaje”, señaló.

Scaloni, como reseñó la agencia AFP, confirmó la decisión ante la prensa al señalar que “merece un descanso y estar con su familia”.

Aún sin confirmar si jugará el Mundial 2026, Messi, de 38 añoS de edad, pidió paciencia: “Voy partido a partido. Faltan nueve meses que pasan rápido y a la vez son un montón. Terminaremos la temporada con Inter Miami y después tendré seis meses para ver cómo me siento”.

Con más de dos décadas en su selección, Messi es el jugador con más presencias (193), máximo goleador (113) y dueño de un récord en las eliminatorias: 71 partidos y 35 tantos. Debutó en este torneo en 2005 ante Perú, marcó su primer gol tres años después contra Uruguay y cerró su historia en casa con dos tantos frente a Venezuela.

Tabla de goleadores Eliminatorias

1. Lionel Messi (Argentina) 8 goles

2. Luis Díaz (Colombia) 7

3. Miguel Terceros (Bolivia) 6

4. Darwin Núñez (Uruguay) 5

+. Raphinha (Brasil) 5

+. Énner Valencia (Ecuador) 5

+. Salomón Rondón (Venezuela) 5

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Argentina
Selección Colombia
Mundiales de fútbol
Eliminatorias Mundial 2026
Eliminatorias
Colombia
Suramérica
Argentina
Lionel Messi
Luis Díaz
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida