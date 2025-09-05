Messi vs. Díaz: ¿Quién será el goleador de las Eliminatorias para el Mundial 2026?

Luis Díaz, quien jugará en 2026 su primer Mundial de fútbol con Colombia, tendrá el próximo martes, ante Venezuela (6:30 p.m.), la oportunidad de igualar a Lionel Messi o sobrepasarlo en la tabla de artilleros de las Eliminatorias Sudamericanas.
Díaz, de 28 años de edad, se ha convertido en otro de los referentes del combinado tricolor. En el actual clasificatorio suma 7 goles; mientras que el astro argentino se puso en la delantera al llegar a 8 luego de convertir dos tantos el jueves en el duelo que la Albiceleste superó 3-0 a Venezuela.
Lucho, por su parte, no convirtió en el triunfo en Barranquilla 3-0 contra Bolivia. Juan Fernando Quintero selló la victoria tras una asistencia del guajiro.