Una foto que vale 210 millones de euros le da la vuelta al mundo: Olise se mostró alegre junto a Luis Díaz, ¿es falsa?

Es un personaje particular. En un deporte donde las emociones juegan un papel fundamental, él tiene fama de ser frío. No tanto en su forma de jugar, porque suele dar lo mejor de sí en las canchas, sino por algunos comportamientos que tiene estando en ella y cuando está afuera bien sea con el Bayern Múnich o la Selección de Francia.
Michael Olise es, sin duda, uno de los mejores extremos del mundo. Esta temporada, con el cuadro bávaro, ha conformado el mejor tridente ofensivo del mundo junto al delantero inglés Harry Kane y al futbolista colombiano Luis Díaz, gran figura de la Selección Colombia y quien ha brillado en los últimos juegos del Bayern en Champions.