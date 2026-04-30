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Una foto que vale 210 millones de euros le da la vuelta al mundo: Olise se mostró alegre junto a Luis Díaz, ¿es falsa?

El futbolista francés, que está valorado en 140 millones de euros, compartió una foto en sus redes sociales con el jugador colombiano, que cuesta 70 millones.

  • El futbolista colombiano Luis Díaz suma 25 goles esta temporada con el Bayern Múnich. El francés Micahel Olise lleva 20 tantos. Foto: tomada del x de @MO17Szn
    El futbolista colombiano Luis Díaz suma 25 goles esta temporada con el Bayern Múnich. El francés Micahel Olise lleva 20 tantos. Foto: tomada del x de @MO17Szn
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
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Es un personaje particular. En un deporte donde las emociones juegan un papel fundamental, él tiene fama de ser frío. No tanto en su forma de jugar, porque suele dar lo mejor de sí en las canchas, sino por algunos comportamientos que tiene estando en ella y cuando está afuera bien sea con el Bayern Múnich o la Selección de Francia.

Michael Olise es, sin duda, uno de los mejores extremos del mundo. Esta temporada, con el cuadro bávaro, ha conformado el mejor tridente ofensivo del mundo junto al delantero inglés Harry Kane y al futbolista colombiano Luis Díaz, gran figura de la Selección Colombia y quien ha brillado en los últimos juegos del Bayern en Champions.

Hasta el momento, el francés Olise, de 24 años, suma 20 goles y 29 asistencias en los 47 encuentros que ha disputado esta campaña con el Bayern. Es el futbolista que más asistencias ha dado en el mundo. Además, lidera ese ítem en la Bundesliga alemana con 20 pases para gol, mientras que en la Champions, el torneo más difícil del mundo, suma 7 y ha marcado 5 tantos.

No los celebra. Es una de las cosas que hacen de Olise un “bicho raro”. Desde que debutó como profesional en el Reading de Inglaterra, el joven Michael no festeja los goles que marca. El hombre, que sí está pendiente de que sus guayos combinen con el color del uniforme con el que su equipo jugará o que su peinado de cabello largo trenzado se vea pulido por completo.

¿Por qué sorprendió tanto la foto con Luis Díaz?

Lo mismo que no celebra sus goles, Olise detesta tomarse fotos tipo selfie. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, el futbolista tiene un fondo morado como perfil. Además, solo publica fotos de cuando está jugando, o colabora con marcas de ropa. Esa es otra particularidad. Olise suele jugar con guayos Nike, pero también se le han visto llevando unos Adidas.

Pero volvamos al tema de las fotos. El pasado 25 de abril, después de la remontada del Bayern Múnich contra el Mainz hubo un momento del juego en que los bávaros perdían 3-0 y terminaron ganando 3-4 con una actuación brillante de Olise, el futbolista alemán Jamal Musiala intentó tomarse una foto con Michael, pero este la rechazó: le hizo fuck you con el dedo corazón.

Por eso muchos se mostraron sorprendidos cuando vieron que el futbolista francés subió una foto, tipo Selfie, a una cuenta de X (antes Twitter) porque pensaron que fue tomada después del duelo ante PSG. Sin embargo, la cuenta no es la oficial del futbolista y la toma, además, es vieja: fue tomada en el estadio del Bayern y ese encuentro se disputó en París.

No obstante, después de pasar la toma por un asistente de inteligencia artificial, queda en evidencia que no es falsa. En la toma, que estaba acompañada de un corazón, se veía a Díaz con la sonrisa caribe que lo ha caracterizado toda la vida, junto al francés con una expresión fría en el rostro. Este fin de semana, contra el Heidenheim (8:30 a.m. de Colombia), se espera que la dupla brille junto a Harry Kane para seguirse consolidando como el ataque más efectivo de Europa: llevan 100 goles. Están a 13 de superar un récord histórico.

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