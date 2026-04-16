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Luis Díaz, figura del Bayern en serie de Champions ante Real Madrid; los números que respaldan su impacto mundial

Luis Díaz es uno de los hombres de moda en el Bayern Múnich. Con sus dos goles en la serie ante el Real Madrid, fue determinante para que su equipo avanzara a semifinales. Es el máximo goleador de Colombia en Champions League.

  • Luis Díaz ya suma 24 goles con el Bayern. FOTO X-BAYERN MÚNICH
    Luis Díaz ya suma 24 goles con el Bayern. FOTO X-BAYERN MÚNICH
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

16 de abril de 2026
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Lo que hace Luis Díaz en el fútbol mundial es sencillamente espectacular. Con su reciente gol con el Bayern de Múnich, el guajiro se consolida en el primer lugar en la tabla histórica de artilleros colombianos en la Champions League.

En la eliminatoria contra el Real Madrid, y la cual sigue siendo tendencia por todo lo vivido durante los dos juegos, Díaz fue una de sus figuras. Primero convirtió en el 2-1 en el encuentro de ida que su elenco ganó en el Santiago Bernabéu; y el pasado miércoles, en el Allianz Arena, fue determinante en el nuevo triunfo, esta vez 4-3.

El global iba empatado (4-4) cuando Lucho convirtió en el minuto 89 la igualdad 3-3 del segundo juego, y puso al Bayern por delante en la serie, antes de que Michael Olise convirtiera el tanto de la victoria 4-3 en el tiempo de descuento tras una gran jugada previa del colombiano por el costado izquierdo.

Desde su llegada al cuadro alemán en julio de 2025, Díaz no ha parado de impresionar con su gran rendimiento. En 42 partidos disputados en todas las competiciones suma 24 tantos y 15 asistencias.

Le recomendamos: Así fue como Luis Díaz tumbó al rey de Europa y ahora lleva al Bayern a la semifinal de la Champions League

A esas participaciones directas de gol, sorprende que el atacante criollo convierte o asiste cada 88 minutos, con una efectividad de cara al arco del 47 %, con un 53 % de regates exitosos y un promedio de 2,1 pases clave por partido, lo que demuestra su eficacia y adaptación tras salir del Liverpool y ya a la edad de 29 años.

Los goles de Luis Díaz en la Champions

En la tabla de máximos goleadores colombianos en Champions sigue ascendiendo. Ya suma 16 anotaciones.

Detrás de él están sus compatriotas Jackson Martínez (13 goles), Radamel Falcao García (12), Duván Zapata (8), James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Felipe Pardo (5).

Lo llamativo es a los rivales a los que Luis Díaz les convirtió en el máximo certamen de clubes de Europa.

Se destacó con Porto

Con FC Porto, club donde debutó en Europa, Luis Díaz marcó sus primeros 4 goles en la Champions en la temporada 2020-2021. Le convirtió dos veces al AC Milan, también al Manchester City y al Olympique de Marsella.

Con Liverpool anotó seis veces

Durante su etapa en Inglaterra, con Liverpool, el guajiro celebró seis goles en el máximo torneo continental:

Al Bayer Leverkusen le hizo tres, siendo su primer hat-trick en Champions, lo cual sucedió el 5 de noviembre de 2024.

También inflado las redes contrarias ante el Villarreal, Benfica y Napoli.

Con Bayern sigue inspirado

Además de marcarle al Real Madrid por duplicado, convirtió dos veces ante el PSG, otro ante el Atalanta y otro frente al Club Brujas.

Gracias su rendimiento, los elogios para el colombiano no paran.

Su técnico en el Bayern, el belga Vincent Kompany resalta que Luis Díaz es uno de los extremos izquierdos más talentosos actualmente en Europa. “No hay debate sobre él porque lo ha demostrado varias veces esta temporada, regatea y ama marcar más goles”, señaló el orientador. “Pero lo que lo hace especial es su mentalidad: no le teme al caos y se convierte en una amenaza en esas situaciones. Aporta mucha energía al equipo. Solo se puede felicitar al club por fichar a un jugador así”, agregó.

Tras su último tanto, el exdelantero francés Thierry Henry destacó el desempeño del suramericano así como de su compañero, el también galo Michael Olise.

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“Luis Díaz y Olise no solo pusieron el balón en el fondo de la red. No. Cargaron con todo el peso de la noche sobre sus hombros y entregaron cuando más importaba. Eso es especial”, empezó diciendo Thierry en la cadena CBS Sports.

“Ninguno de los dos juega con miedo. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes. No se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera. El Bayern tiene para sí dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda”, continuó Thierry.

Con Díaz en un momento brillante, Bayern se medirá en semifinales de la Liga de Campeones al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que eliminó el martes al Liverpool. El primer duelo será el 28 de abril, en Francia.

Siga leyendo: ¡Acostumbrado a marcar golazos!: mire aquí los goles más importante de Luis Díaz en Champions League

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en Champions League?
Suma 16 goles, lo que lo convierte en el colombiano con más anotaciones en la historia del torneo.
¿A qué equipos les ha marcado Luis Díaz?
Ha anotado contra clubes como AC Milan, Manchester City, PSG, Real Madrid y Bayer Leverkusen.
¿Con qué equipos ha jugado Luis Díaz en Champions?
Ha disputado el torneo con Porto, Liverpool y Bayern Múnich.

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