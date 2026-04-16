Luis Díaz, figura del Bayern en serie de Champions ante Real Madrid; los números que respaldan su impacto mundial

Lo que hace Luis Díaz en el fútbol mundial es sencillamente espectacular. Con su reciente gol con el Bayern de Múnich, el guajiro se consolida en el primer lugar en la tabla histórica de artilleros colombianos en la Champions League.

En la eliminatoria contra el Real Madrid, y la cual sigue siendo tendencia por todo lo vivido durante los dos juegos, Díaz fue una de sus figuras. Primero convirtió en el 2-1 en el encuentro de ida que su elenco ganó en el Santiago Bernabéu; y el pasado miércoles, en el Allianz Arena, fue determinante en el nuevo triunfo, esta vez 4-3.

El global iba empatado (4-4) cuando Lucho convirtió en el minuto 89 la igualdad 3-3 del segundo juego, y puso al Bayern por delante en la serie, antes de que Michael Olise convirtiera el tanto de la victoria 4-3 en el tiempo de descuento tras una gran jugada previa del colombiano por el costado izquierdo.

Desde su llegada al cuadro alemán en julio de 2025, Díaz no ha parado de impresionar con su gran rendimiento. En 42 partidos disputados en todas las competiciones suma 24 tantos y 15 asistencias.

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A esas participaciones directas de gol, sorprende que el atacante criollo convierte o asiste cada 88 minutos, con una efectividad de cara al arco del 47 %, con un 53 % de regates exitosos y un promedio de 2,1 pases clave por partido, lo que demuestra su eficacia y adaptación tras salir del Liverpool y ya a la edad de 29 años.