Así fue como Luis Díaz tumbó al rey de Europa y ahora lleva al Bayern a la semifinal de la Champions League

El delantero colombiano Luis Fernando Díaz fue el hombre clave en la serie que el Bayern de Múnich ganó 6-4 ante el Real Madrid para sellar su tiquete a las semifinales de la Champions League en el Allianz Arena.
Además de marcar en el Santiago Bernabéu de Madrid en el duelo de ida, el guajiro anotó también en Múnich en el vibrante compromiso de vuelta. Su tanto a los 89 minutos no solo le dio el pase a su club, sino que fue un golazo que, para su gusto, entró directamente en el podio de su carrera deportiva.
“Este gol es uno de los que más me ha gustado en mi carrera; creo que está en el top-3 de los más lindos que he marcado y, sobre todo, de los más importantes”, comentó Díaz a la transmisión de ESPN tras el duelo que el Bayern ganó 4-3 (global 6-4). Ahora, los bávaros deberán medirse ante el campeón defensor, el PSG.
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“Este es uno de los goles que más significado tiene por el tramo del partido, porque era un momento súper complicado donde necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y ayudar al equipo para llegar a la siguiente ronda”, añadió el atacante nacional.
Sobre el rival, Díaz sostuvo: “Real Madrid es un equipo grande con mucha experiencia en este tipo de partidos e hizo las cosas muy bien. Nosotros buscamos darle movilidad al juego para encontrar la mejor opción. La expulsión de ellos nos levantó anímicamente; dijimos ‘acá tenemos que concretar la clasificación’ y así fue”.