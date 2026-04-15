Además de Luis Díaz, estos colombianos llegaron a semis de Champions League

Luis Díaz es hoy uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Con su despliegue físico, desequilibrio (por momentos muy ausente) y un único gol –en el segundo tiempo– fue clave para que su equipo Bayern Múnich eliminara este miércoles al Real Madrid y se clasificara a las semifinales de la Champions League, siendo de esta manera el único colombiano que sigue en acción en la máxima competencia de clubes en Europa.

El elenco alemán, en un vibrante partido que ganó 4-3 y en el que el guajiro anotó el tercer tanto y recibió una calificación de 8 puntos, se impuso 6-4 en el global ante el equipo español, el más laureado de dicho certamen con 15 títulos.

Lea: Luis Díaz y Olise le dieron al Bayern el paso a la semifinal de la Champions League para ganar la serie 6-4

Este miércoles, en la otra serie de cuartos de final, Sporting de Lisboa, que contó con el también representante nacional Luis Suárez, quedó al margen del torneo tras igualar 0-0 en el juego de vuelta y perder en el global 1-0.