Paquetá vuelve al Flamengo y se convierte en fichaje récord para el fútbol brasileño, ¿a cuánto asciende?

El internacional brasileño Lucas Paquetá jugará con el Flamengo, procedente del West Ham, al protagonizar un fichaje récord en el fútbol sudamericano de 42 millones de euros.
Paquetá, de 28 años, firmará contrato por cinco temporadas con los actuales campeones del Brasileirão y la Copa Libertadores, según la prensa local.
“El West Ham United confirma que Lucas Paquetá ha recibido permiso para someterse a un reconocimiento médico y negociar condiciones personales con el club brasileño Flamengo, tras haberse llegado a un acuerdo para su traspaso”, informó el equipo inglés en un comunicado.
