Paquetá vuelve al Flamengo y se convierte en fichaje récord para el fútbol brasileño, ¿a cuánto asciende?

El internacional brasileño Lucas Paquetá jugará con el Flamengo, procedente del West Ham, al protagonizar un fichaje récord en el fútbol sudamericano de 42 millones de euros. Paquetá, de 28 años, firmará contrato por cinco temporadas con los actuales campeones del Brasileirão y la Copa Libertadores, según la prensa local. “El West Ham United confirma que Lucas Paquetá ha recibido permiso para someterse a un reconocimiento médico y negociar condiciones personales con el club brasileño Flamengo, tras haberse llegado a un acuerdo para su traspaso”, informó el equipo inglés en un comunicado.



El retorno de un ídolo: Paquetá y la transacción más cara de Sudamérica

Es “un movimiento histórico”, publicó el Fla en redes sociales, en un mensaje acompañado por un video en el que el mediocampista ofensivo se declara “muy feliz de volver a casa”. Paquetá retorna al club en el que se formó como futbolista y desde el que dio el salto a Europa en 2019. Su vuelta ha sido la gran novela del mercado de transferencias de la liga brasileña, que arranca este miércoles.

El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, reconoció que tenía centrada “toda” su energía en cerrar “la mayor transacción jamás realizada por un club de fútbol” en Sudamérica. El fichaje, finalmente, asciende a 42 millones de euros (50 millones de USD), según medios locales. Dueño de una nómina de lujo, el club rubro-negro rompe nuevamente récords y, esta vez, con un monto inalcanzable para muchos clubes de clase media de la poderosa Europa.

El año pasado, el Fla invirtió 31,6 millones de euros en la contratación del extremo brasileño Samuel Lino desde el Atlético de Madrid, reportó el propio equipo carioca en sus balances financieros.



Comparativa: ¿A cuánto asciende el récord frente a otros fichajes?

De acuerdo con la web especializada Transfermarkt, el traspaso de Paquetá deja atrás los de Gerson al Cruzeiro este año, por 27 millones de euros, y Vitor Roque al Palmeiras el año pasado, por 25,5 millones. Ambos fueron los más altos de la historia del fútbol brasileño y sudamericano, según el portal. Transfermarkt estimó en 22 millones el fichaje de Lino. Con ingresos conjuntos que bordean los 2.000 millones de dólares, según la firma de inversión Galapagos Capital, los clubes del país de Pelé exhiben una fortaleza económica sin parangón en la región, impulsados por su gigantesco mercado interno, con más de 200 millones de habitantes.

Salud mental y el escándalo de apuestas: las razones de su salida del West Ham

Paquetá jugó 18 partidos con el West Ham en la temporada en curso de la Premier League, con cuatro goles y una asistencia. Podría reestrenarse con el Flamengo este domingo en la Supercopa de Brasil ante el Corinthians. “Pedí volver a mi casa, espero que un día ustedes lo entiendan”, dijo el jugador en un video en la red social Instagram, en el que se despide de la afición del West Ham. Paquetá dijo buscar “salud mental”, tras un escándalo de apuestas que pudo costarle su carrera y lo privó de fichar con el Manchester City. Fue blanco de una investigación de la Federación Inglesa de Fútbol por presuntos amaños en partidos del West Ham en la Premier League contra Leicester City en 2022 y Aston Villa, Leeds y Bournemouth en 2023, por sospechas de forzar tarjetas amarillas. El futbolista, que siempre defendió su inocencia, fue absuelto en julio. “Simplemente necesito redescubrir la alegría de jugar al fútbol, encontrar mi paz interior de nuevo”, resaltó.



El objetivo final: Carlo Ancelotti y el Mundial de Norteamérica 2026