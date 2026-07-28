A carcajadas reaccionó “Lalis”, congresista del Pacto Histórico, a “chistes” sobre reclutamiento de menores en las Farc

Laura Beltrán (conocida como “Lalis”), congresista recién posesionada del Pacto Histórico, parece haber cometido su “primiparada” en el breve tiempo que lleva en el Capitolio Nacional. Y no es con un tema de poco peso. Salió riéndose a carcajadas en un video junto a la comediante María Camila Fonseca (quien tiene el pseudónimo de “Macafolla”) en el que hicieron chistes sobre el reclutamiento de menores por parte de las Farc y sus víctimas. Por esto, le han llovido críticas a la representante a la Cámara por Bogotá, quien tuvo que salir a pronunciarse en sus redes sociales ante la indignación que generó su actitud en ese espacio. Le puede interesar: El costo de la paz total: extorsiones aumentaron 337%, las amenazas 70% y el reclutamiento de menores 168%.

El video de la discordia

El espacio pretende ridiculizar a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila con el personaje de “Micky Ávila”, y, de paso, se burla de un flagelo que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afectó a 18.677 menores durante décadas del conflicto con las Farc. En sus palabras, solo se burló de Dávila y no del flagelo; ¿pero qué muestra el video? La comediante tiene un overol rojo que dice “Micky Ávila” y pretende imitar a la periodista y excandidata presidencial. “Vamos a incentivar las noticias que hacen que este país esté como esté, ¿no?”, dice y agrega: “que podamos hablar de los 18.000 niños reclutados”. Esto último lo dice poniendo un tono de voz exagerado, mientras sacude la cabeza tratando de ridiculizar al personaje. En esas, la representante Beltrán se ríe. A renglón seguido, muestra el traje rojo que tiene la cifra grabada. “Mire, lo traje acá. Vamos a hablar de esos hijueputicas (sic) niños que ya tienen más de treinta años, ¿qué pasa con los niños?”, dice, gritando de nuevo, mientras “Lalis” se sigue riendo.

Cabe recordar que la cifra no es solo la de 18.677, sino que este es un flagelo que sigue generando víctimas: cada 20 horas, un niño es reclutado en Colombia, según un informe de la coalición NiñezYA revelado en febrero de 2026. De hecho, bajo la “paz total” y el gobierno Petro, del que Beltrán es defensora, el reclutamiento forzado de menores incrementó en un 168 %.

Rechazo de partidos políticos

Diferentes figuras del mundo político condenaron el video. Vicky Dávila, objeto de la burla, dijo que “algo está mal en la sociedad cuando se aplaude la burla, amparada en ‘el humor ramplón’, la tragedia y el dolor que vivieron más 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc (desaparecidos, violados, asesinados y más). Un delito de lesa humanidad que está impune y una práctica que tristemente persiste”. El Centro Democrático emitió un comunicado en el que calificó el video como “profundamente indignante”. La colectividad agregó que “no es un tema para la ironía ni para la burla”, y que “las víctimas merecen respeto, la memoria merece responsabilidad y un hecho tan doloroso nunca debe ser trivializado”. La condena no vino solo desde la derecha. El concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, cercano a la exalcaldesa Claudia López, también criticó el video.

“Es tan absolutamente repudiable las burlas o el negacionismo sobre los 6.402 falsos positivos, como cualquier consideración rastrera sobre los más de 18.000 niños y familias víctimas del reclutamiento forzado”, dijo. Luego criticó a “Lalis” y a otros activistas del petrismo. “Pero eso que le va a importar al petrismo, si su gobierno le dio gabelas a los delincuentes y grupos armados que dispararon las cifras de reclutamiento. Frente a eso nunca hubo un pronunciamiento de un Carrollo, una Carrascal, un Julián Triana, una Lalis o un Levy Rincón. Su silencio fue infame y complaciente”.

¿Qué respondió “Lalis” a las críticas?

Ahora bien, la representante Beltrán salió a defenderse e incluso acusó a quienes han difundido el video de que “les falta rigurosidad”. A su vez, dijo que se trata de “sátira política” que “busca visibilizar y cuestionar lo más bajo de la sociedad”. “Les faltó el pequeño detalle de subir el clip completo, donde más adelante rechazo eso y además digo que nadie lo puede celebrar”, apuntó.

Y justo después muestra el fragmento del video donde dice: “pues los niños, sí, nadie está a favor de eso, evidentemente”, pero sigue en el espacio en medio de risas. Detractores del petrismo le recordaron que por burlas e irrespeto como ese, el excongresista Miguel Polo Polo tuvo que retractarse y pedir perdón a las madres de las víctimas de los falsos positivos. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)