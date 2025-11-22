Liverpool no despega en Inglaterra: perdió contra el Forest y suma seis derrotas en últimos siete juegos

El vigente campeón de la Liga Premier inglesa, Liverpool, concedió el sábado su sexta derrota en apenas doce jornadas disputadas del torneo, al caer 3-0 en su cancha contra el Nottingham Forest, mientras que el Chelsea se colocó segundo de forma provisional tras vencer 2-0 en Burnley.
Los reds, cuyas seis derrotas han llegado en las últimas siete jornadas de campeonato, caen a la 11ª posición y quedan provisionalmente a 8 unidades del líder Arsenal, que jugará el domingo el derbi del norte de Londres contra el Tottenham (7º).