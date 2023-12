“No pienso en el Mundial y tampoco digo 100% que no voy a estar, porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá”, declaró Messi, entrevistado por Star+, a casi un año del título obtenido en Catar-2022.

Messi, del Inter Miami, aseguró ser “el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. Soy consciente también de que me fui a una liga menor (la MLS de Estados Unidos), pero pasa mucho por lo personal y la manera de afrontarlo y de competir de uno”.

“Después el tiempo dirá si estoy o no. Voy a llegar con una edad que, normalmente, no me dé para jugar el Mundial. Dije que creo que no voy a estar. Parecía que después del Mundial me retiraba y todo lo contrario. Ahora quiero estar más que nunca”, confesó Messi.

El argentino también se refirió a las diferencias que tuvo en su momento con el delantero polaco Robert Lewandowski.

“A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él”.