Así va la Liga Betplay-2026 y estos son los partidos de la séptima fecha

Atlético Nacional, con tres partidos menos, continúa con su buena racha en el torneo colombiano, que este sábado tendrá el duelo entre los líderes Internacional de Bogotá y Pasto.

  • Atlético Nacional es uno de los equipos que muestra un gran rendimiento en el actual torneo. Con Diego Arias, sus jugadores han encontrado equilibrio. Foto Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 1 hora
bookmark

Con Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto en la cima del torneo, y Atlético Nacional invicto con tres triunfos y tres partidos pospuestos, se inicia este sábado la séptima fecha de la Liga Betplay 1-2026.

La jornada comenzará con el duelo Millonarios-Llaneros a partir de las 4:30 de la tarde. El elenco bogotano viene de obtener en la fecha reciente su primer triunfo tras dos empates y tres derrotas. Venció a Águilas con anotación de Radamel Falcao García, de 40 años de edad recién cumplidos y quien tardó 237 días para volver a convertir un gol en el fútbol profesional colombiano.

Independiente Medellín, que encontró respiro tras ganar también su primer encuentro en el torneo luego de imponerse 3-1 como visitante en Cúcuta, se medirá al Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot desde las 6:30 p.m. El DIM, que dirige Alejandro Restrepo, se ubica en el puesto 15 con tres puntos, escoltado por Millos. Pereira es 18°, con dos.

Lea: Nacional sonríe: goleó 4-1 a Fortaleza, sigue invicto y con la confianza en alza; vea los goles

La jornada sabatina se cerrará con el duelo entre líderes. Pasto recibe al Internacional de Bogotá desde las 8:30 de la noche. Ambos tienen 13 unidades.

El domingo rivalizarán Tolima-Once Caldas (4:20 p.m.). El elenco de Manizales es cuarto en la tabla con 10 puntos, los mismos que el tercero, que es Bucaramanga.

Entre tanto, Deportivo Cali, 11° con 7 puntos, será local ante Atlético Nacional (6:30 p.m.); y Fortaleza recibirá a Chicó (8:30 p.m.).

El martes jugarán Alianza-Cúcuta (4:00 p.m.) y Jaguares-Santa Fe (6:00 p.m.) y el miércoles, Junior-América (7:30 p.m.). El duelo entre Bucaramanga y Águilas quedó aplazado.

Tabla de posiciones

1. Internacional de Bogotá Puntos 13

2. Pasto 13

3. Bucaramanga 10

4. Once Caldas 10

5. Atlético Nacional 9

6. Tolima 9

7. Junior 9

8. Llaneros 9

9. Águilas Doradas 8

10. América 7

11. Deportivo Cali 7

12. Santa Fe 7

13. Fortaleza 7

14. Jaguares 7

15. Medellín 5

16. Millonarios 5

17. Boyacá Chicó 4

18. Deportivo Pereira 2

19. Cúcuta 2

20. Alianza 2

Siga leyendo: ¿Por qué Chicho Arango aún no está listo para debutar con Nacional?

