Este jueves 23 de abril comienza la fecha 18 de la Liga Betplay con varios partidos cruciales: conozca los compromisos

Este jueves 23 de abril inicia la decimoctava fecha del fútbol profesional colombiano con partidos claves para los equipos de la capital del país. La Liga Betplay-1 entra en su etapa definitiva, pues cada vez se achica el margen de error para todos los que buscan un lugar entre los ocho clasificados. A las 6:00 p.m. en el estadio Libertad, el Deportivo Pasto, que es segundo del campeonato con 34 puntos, recibe a Independiente Santa Fe que se encuentra en la octava casilla con 23 unidades. Un duelo clave para las aspiraciones del Cardenal, que debe ganar si quiere conservar su puesto entre los clasificados.

Una de sus armas en ataque, Facundo Fagúndez habló de su relación con el entrenador Pablo Repetto: “El otro día cuando hice el gol, se lo dediqué, porque si no fuera por él no estaría viviendo todo lo que he vivido en Santa Fe”, mencionó el jugador. Más tarde tendrá acción el otro club de la capital de la República, Millonarios. Los dirigidos por Fabián Bustos se encuentran en problemas tras haber perdido el clásico contra América y sufrir la baja, por lesión, de Radamel Falcao García, quien se fracturó el pómulo izquierdo. Los azules reciben a las 8:00 p.m., al Deportes Tolima, que es cuarto con 30 puntos.