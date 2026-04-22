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Este jueves 23 de abril comienza la fecha 18 de la Liga Betplay con varios partidos cruciales: conozca los compromisos

La Liga Betplay se acerca a los cuartos de final. 9 equipos pelean 3 puestos de clasificación dentro de los ocho elegidos. Vea aquí la programación de la fecha

  • Santa Fe y Millonarios están obligados a ganar si quieren clasificar. FOTO: COLPRENSA
    Santa Fe y Millonarios están obligados a ganar si quieren clasificar. FOTO: COLPRENSA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Este jueves 23 de abril inicia la decimoctava fecha del fútbol profesional colombiano con partidos claves para los equipos de la capital del país. La Liga Betplay-1 entra en su etapa definitiva, pues cada vez se achica el margen de error para todos los que buscan un lugar entre los ocho clasificados.

A las 6:00 p.m. en el estadio Libertad, el Deportivo Pasto, que es segundo del campeonato con 34 puntos, recibe a Independiente Santa Fe que se encuentra en la octava casilla con 23 unidades. Un duelo clave para las aspiraciones del Cardenal, que debe ganar si quiere conservar su puesto entre los clasificados.

Una de sus armas en ataque, Facundo Fagúndez habló de su relación con el entrenador Pablo Repetto: “El otro día cuando hice el gol, se lo dediqué, porque si no fuera por él no estaría viviendo todo lo que he vivido en Santa Fe”, mencionó el jugador.

Más tarde tendrá acción el otro club de la capital de la República, Millonarios. Los dirigidos por Fabián Bustos se encuentran en problemas tras haber perdido el clásico contra América y sufrir la baja, por lesión, de Radamel Falcao García, quien se fracturó el pómulo izquierdo. Los azules reciben a las 8:00 p.m., al Deportes Tolima, que es cuarto con 30 puntos.

La fecha seguirá este viernes 24 de abril con el partido entre Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla, a las 4:00 p.m. El sábado 25 se jugarán cuatro partidos: Bucaramanga vs Jaguares a las 2:00 p.m., Deportivo Pereira vs Atlético Nacional a las 4:00 p.m., Deportivo Cali vs América a las 6:10 p.m. Y el día futbolero se cierra con el duelo entre Medellín y Fortaleza desde las 8:30 p.m.

La jornada dominical del 26 de abril está programada de la siguiente manera: Águilas Doradas vs Once Caldas (4:00 p.m.), Llaneros vs Alianza Valledupar (6:10 p.m.) e Internacional de Bogotá vs Boyacá Chicó (8:20 p.m.), todos los partidos del fútbol colombiano tienen transmisión de Win Sports+.

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