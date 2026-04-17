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Cuentas claras y margen de error cero: La Liga colombiana define sus sobrevivientes este fin de semana

La fecha 17 de la Liga Betplay está en marcha. Solo dos equipos han clasificado, el resto tendrá partidos fundamentales para buscar cupos.

  • Águilas Doradas está cerca del octavo lugar de la clasificación. Si gana ante Fortaleza sumaría 25 puntos, con lo que puede subir hasta la séptima casilla. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Águilas Doradas está cerca del octavo lugar de la clasificación. Si gana ante Fortaleza sumaría 25 puntos, con lo que puede subir hasta la séptima casilla. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Con Nacional y Deportivo Pasto como clasificados, las jornadas de este sábado 18 y domingo 19 de abril serán clave para ir definiendo los ocho mejores del campeonato. Este viernes 17 de abril, en el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares cayó 2-3 contra el Deportivo Pasto: marcó el goleador del campeonato, Andrey Estupiñán y llegó a 12 dianas. El Cali perdió de visitante ante el Boyacá Chico 1-0.

Este sábado 18 de abril, Deportes Tolima recibe al colero, Deportivo Pereira desde las 6:10 p.m. En segundo turno (8:30 p.m.) jugará Águilas contra Fortaleza en Bogotá. El conjunto dorado está en la casilla 11 a tan solo un punto del Deportivo Cali que perdió ayer. En caso de ganar entrarían momentaneamente al grupo de los 8.

“Es partido a partido, quedan 3 finales y debemos tomarlo como tal. Seguimos con vida y mientras tengamos las chances hay que pelear”, mencionó Hernán Lopes, defensa del conjunto paisa.

El domingo 19 de abril, desde las 2:00 p.m. jugarán Santa Fe vs Cúcuta, mientras que el Deportivo Independiente Medellín quiere dejar de lado lo sucedido en Copa Libertadores y lograr una victoria ante Alianza en Valledupar para aferrarse a una mínima posibilidad de clasificación. El partido del Rojo de la Montaña será a las 4:10 p.m.

Junior jugará desde las 6:00 p.m. ante Llaneros en el Romelio Martínez de Barranquilla. El último partido del domingo será el clásico entre América y Millonarios en Cali, dos equipos que vienen de ganar en Sudamericana.

Un hecho destacado de la liga colombiana es que el juez antioqueño Wílmar Roldán pitará, la noche de este domingo 19 de abril, su partido número 500, una cantidad inédita en el arbitraje colombiano. Otra marca que engrandece el palmarés de este colegiado.

Lea también: Triste balance de los equipos colombianos en el despegue de copas Libertadores y Sudamericana

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