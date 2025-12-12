Sin cuadrangulares, ni duelos regionales: así se jugará la Liga colombiana en 2026

El formato del fútbol colombiano cambiará para 2026. No solo porque el primer semestre debe terminar, sí o sí, rápido por el Mundial de Norteamérica que inicia el 11 de junio del próximo año. También porque el nuevo presidente de Dimayor, Mario Zuluaga, pretende que el calendario de la competencia sea menos apretado para la próxima temporada.
En 2025 hubo muchas quejas por eso. Equipos como Medellín y Santa Fe, que llegaron a la final del Apertura, solo tuvieron poco más de dos semanas para “descansar”, hacer pretemporada y lograr que los refuerzos que llegaron se pusieran “a tono” para el torneo Clausura, en el que han disputado encuentros, durante gran parte del semestre, cada tres días.