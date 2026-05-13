CNE formularía cargos contra Matador por misoginia y burlas a Paloma Valencia

El Consejo Nacional Electoral estudiará en Sala Plena una ponencia que pide formular cargos contra el caricaturista Julio César González ‘Matador’ por presunta violencia política contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. Para redactar la ponencia, el magistrado Álvaro Hernán Prada analizó una serie de publicaciones hechas por Matador en la red social X durante enero pasado, cuando era candidato al Senado. Según el documento, el caricaturista publicó mensajes, caricaturas e imágenes en las que hacía referencias al aspecto físico de Valencia y utilizaba expresiones despectivas contra la dirigente política. En contexto: Arrecian críticas contra ‘Matador’, candidato del petrismo, por misoginia y burlas a Paloma Valencia

Entre las publicaciones analizadas aparece una comparación entre la senadora y la escultura de la paloma de la paz del artista Fernando Botero, acompañada de un comentario atribuido al humorista Jaime Garzón. “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”, escribió el activista del Pacto Histórico.

La ponencia también menciona otros mensajes en los que Valencia habría sido llamada con términos ofensivos y señala que Matador además compartió publicaciones de terceros con ataques relacionados con su apariencia física y otros calificativos despectivos.

La Sala Plena del CNE deberá decidir si formula cargos dentro de este proceso. Cabe recordar que el caricaturista, fue candidato al Congreso por el Pacto Histórico, pero no logró obtener una curul. En su momento, la publicación provocó una oleada de rechazos desde distintos sectores políticos e institucionales, que calificaron el hecho como una forma de violencia política contra las mujeres. Le puede interesar: Aumenta la violencia en discurso de los candidatos presidenciales: informe de Defensoría Una de las reacciones vino de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien calificó el mensaje como una expresión de discriminación contra la mujer en la política. “La burla, vacía de contenido, acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer”, señaló. La funcionaria recordó que la Defensoría, junto con otras instituciones, impulsó un Compromiso por unas elecciones libres y en paz, que incluye la obligación de no incurrir en discriminación de género. Marín reiteró el llamado a los candidatos y líderes de opinión que aún no lo han firmado a hacerlo como una garantía para la democracia y para la protección de las mujeres en la contienda electoral.

Desde el Congreso también llegaron reproches. La senadora Angélica Lozano afirmó que el ataque contra Paloma Valencia encaja en un patrón de violencia y desprecio hacia las mujeres. “Si este candidato al Senado le pegó a la esposa, normal que ataque a Paloma y en general a las mujeres por peso o aspecto. ¿Qué se puede esperar de un machito maltratador?”, escribió. Lozano cuestionó si esa conducta “es avalada por la dirigencia del Pacto Histórico”.

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