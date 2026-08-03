Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia en sus vacaciones, ¿está de visita en el país?

El fin de semana compartió una foto en sus redes sociales que estaba acompañada de una canción del cantante antioqueño, que creció en el bario Pedregal de Medellín. En la toma, Lamine, de 19 años, posaba junto a sus amigos Mohamed y Souhaib, hombres con los que creció en el barrio Rocafonda de Barcelona, junto a una bandera de Colombia.

¿Dónde está el futbolista español Lamine Yamal?

La publicación llevó a especular en redes sociales con que el futbolista español, que tiene aún unos días de vacaciones antes de unirse al Barcelona en España, está en Colombia. De acuerdo con las versiones que han circulado en redes sociales, la foto fue tomada en Bogotá, donde el jugador estaba haciendo escala antes de irse para Cartagena.

Esa ciudad, tan referenciada en canciones de reguetón como “Otra Vez” de Zion y Lennox, junto al cantante antioqueño J. Balvin, es uno de los focos turísticos de nuestro país y suele ser visitado por extranjeros que vienen desde Norteamérica y Europa.

A los futbolistas les ha gustado. En 2022 el exarquero español Iker Casillas, capitán de la Selección de España que terminó campeona del Mundial 2010 que se jugó en Sudáfrica, estuvo en Cartagena pasando vacaciones. Yamal, al parecer, seguiría sus pasos.

Lamine, considerado por muchos como el gran heredero del “trono” que ostentaron en algún momento Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del mundo, no tiene ninguna relación directa con Colombia. Sus padres, recordemos son de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, sí tiene una conexión con nuestro país gracias al reguetón, la música que sale todos los días desde nuestro país y, cada vez más, conquista el mundo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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