Mbappé le ganó el pulso judicial al PSG por primas y salarios impagados: recibirá una millonada

El club París Saint-Germain fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a compensar con 61 millones de euros (71,7 millones de dólares) por primas y salarios impagados a su exjugador Kylian Mbappé, que en 2024 se unió a Real Madrid.
Por distintos conceptos de aplicación del Código de Trabajo en vigor en Francia, Mbappé había reclamado casi 263 millones de euros (309 millones de dólares) a su anterior empleador, que solicitaba por su parte 440 millones de euros (517 millones de dólares) por daños y perjuicios.
Las peticiones de PSG fueron íntegramente rechazadas, mientras que las de Mbappé se vieron principalmente limitadas a las primas, salarios y vacaciones impagadas en la parte final de su contrato, siendo rechazado su reclamo de que el tipo de contrato fuera recalificado de temporal a indefinido.
El club campeón de Francia y de Europa estará también obligado a informar a sus hinchas de esta decisión, en la primera página de su sitio web durante un mes.