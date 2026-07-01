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Julián Quiñones, goleador con México en el Mundial de Norteamérica, igualó registro de cinco colombianos en mundiales

El tumaqueño, quien juega para la selección de México, ajusta tres tantos en el Mundial de Norteamérica

  • El delantero colombiano Julián Quiñones, quien tiene la nacionalidad mexicana hace historia en el Mundial de Norteamérica, con sus goles y rendimiento. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
    El delantero colombiano Julián Quiñones, quien tiene la nacionalidad mexicana hace historia en el Mundial de Norteamérica, con sus goles y rendimiento. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El delantero colombiano Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán, Nariño, a sus 29 años no solo está cumpliendo su sueño de jugar un Mundial, sino que también es figura y goleador de México, el país que lo adoptó desde que tiene 16 años, cuando llegó lleno de sueños y con el cual ya está clasificado a octavos de final.

Además, con sus tres tantos, marcados ante Sudáfrica, República Checa y Ecuador, ya superó a los también colombianos Adolfo El Tren Valencia, Jackson Martínez, Yerry Mina, Juan Fernando Cuadrado y Juan Fernando Quintero, quienes registran dos tantos en Copas del Mundo.

Quiñones, además de los tres goles que ha marcado en el Mundial, ha sido asistidor o ha estado en las opciones de otros 4 goles de los 8 que ajusta el equipo anfitrión de la Copa Mundo.

También le puede interesar: Video | Julián Quiñones marcó golazo en el mejor partido de México en los mundiales: sigue brillando en Norteamérica 2026

Además, está a un gol de convertirse en el máximo artillero de México en un Mundial, superando a Luis Hernández, quien tiene un registro de tres tantos en igual número de partidos en diferentes de la Copa del Mundo.

Sobre su actuación en el Mundial, el colombiano mencionó que “aunque algunos no estemos en Europa, no quiere decir que no estemos a tope para estar con la Selección, ya hemos demostrado que trabajamos fuerte y nos preparamos muy bien para responder y dar al máximo”.

Así mismo respondió sobre la pregunta de si estaba callando bocas, ya que le recordaron las críticas que había por la opción de permitir a jugadores nacionalizados por México, Quiñones dijo que no es quién para salir a callar a nadie, y que así como no dijo nada cuando lo criticaban, tampoco lo hará ahora que está cumpliendo su sueño y viviendo momentos felices que quiere disfrutar al máximo.

Lea además: Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica

Hay que recordar que el 11 de octubre de 2023 Quiñones recibió oficialmente la nacionalidad mexicana.

Luego, el 9 de noviembre del mismo año, la Federación Mexicana de Fútbol le dio la bienvenida a Quiñones como seleccionado, para el duelo contra Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Su debut con México se dio el 17 de noviembre de 2023 en la victoria 2-0 ante Honduras.

Ahora, Quiñones, que ya está en octavos de final del Mundial de Norteamérica, espera seguir haciendo historia con la casaca de los manitos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué récord igualó Julián Quiñones en el Mundial 2026?
Julián Quiñones alcanzó tres goles con la selección de México en el Mundial de Norteamérica 2026, igualando el registro de cinco futbolistas colombianos que también marcaron tres tantos en Copas del Mundo.
¿Qué colombianos alcanzaron el mismo registro goleador que Julián Quiñones?
Según la información de la nota, Julián Quiñones igualó el registro mundialista de Adolfo “El Tren” Valencia, Jackson Martínez, Yerry Mina, Juan Fernando Cuadrado y Juan Fernando Quintero.
¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones con México en el Mundial 2026?
El delantero suma tres anotaciones en la Copa del Mundo 2026, marcadas frente a Sudáfrica, República Checa y Ecuador.
¿Por qué Julián Quiñones representa a México si nació en Colombia?
Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, pero llegó a México a los 16 años, obtuvo la nacionalidad mexicana el 11 de octubre de 2023 y posteriormente debutó con la selección nacional.

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