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Julián Álvarez hace pública su intención de salir del Atlético; hinchas del club queman camisetas y lo tildan de traidor

El delantero argentino Julián Álvarez habló después del partido de la albiceleste ante Austria en el Mundial y manifestó sus intenciones de ser transferido en esta ventana de pases. Los hinchas del Atlético de Madrid no se lo tomaron bien

  • Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid. FOTO: X Atleti
    Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid. FOTO: X Atleti
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 48 minutos
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Tras celebrar la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el delantero Julián Álvarez confirmó este lunes su deseo de salir del Atlético de Madrid afirmando que “lo mejor para todos” sería una venta.

Los dos grandes de la liga española, Real Madrid y Barcelona, ya han hecho movimientos para fichar a Álvarez, que también estaría en el radar de otros grandes clubes europeos y al que el Atlético de Madrid considera intransferible.

La Araña, de 26 años, se refirió por primera vez a su futuro al atender a la prensa tras la victoria de Argentina 2-0 ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial norteamericano.

“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta”, dijo el delantero en la zona mixta del estadio de Dallas.

“Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, dijo Álvarez sin precisar cuál sería su destino predilecto.

La semana pasada, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dijo no tener constancia de que su estrella quisiera abandonar el club después de dos temporadas sin títulos.

Cerezo expresó también su indignación por los intentos de los clubes rivales y reiteró que Álvarez solo saldría previo pago de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros (573 millones de dólares).

A principios de mes, el Atlético rechazó una oferta de 150 millones de euros (172 millones de dólares) del Real Madrid, que posteriormente se enfocó en otros objetivos.

El Barcelona realizó acercamientos más discretos por el argentino y estaría preparando una nueva oferta por un delantero al que ven como recambio ideal del polaco Robert Lewandowski.

No cayó bien en la hincada colchonera

Las palabras de La Araña calaron hondo en el sentimiento de los hinchas del Atlético de Madrid, quienes le han arropado en el club desde su llegada en 2024. Álvarez fue el referente en el ataque del club español durante las últimas dos temporadas, ganándose el aprecio y reconocimiento de los simpatizantes rojiblancos, sin embargo, con las recientes declaraciones, se dejó claro una vez más que del amor al odio hay un solo paso.

Imágenes que llegan de la nación ibérica describen gráficamente el sentimiento de la mayoría de seguidores del club. La quema de camisetas, una acción clásica en el fútbol impulsada por la decepción, ya inició. Un fanático prendió fuego contra una “casaca” con el dorsal de Julián Álvarez, mientras que las redes sociales del jugador se llenan de mensajes de odio acusándolo de traídor.

Julián, que marcó 20 goles y dio 9 asistencias en esta temporada con el Atlético de Madrid, se concentra en el Mundial con Argentina mientras se define su futuro en el fútbol europeo.

Lea también: ¿Norteamérica 2026 es el Mundial de los autogoles? Está cerca de romper el récord de Rusia 2018

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