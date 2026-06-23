Julián Álvarez hace pública su intención de salir del Atlético; hinchas del club queman camisetas y lo tildan de traidor

Tras celebrar la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el delantero Julián Álvarez confirmó este lunes su deseo de salir del Atlético de Madrid afirmando que “lo mejor para todos” sería una venta.
Los dos grandes de la liga española, Real Madrid y Barcelona, ya han hecho movimientos para fichar a Álvarez, que también estaría en el radar de otros grandes clubes europeos y al que el Atlético de Madrid considera intransferible.
La Araña, de 26 años, se refirió por primera vez a su futuro al atender a la prensa tras la victoria de Argentina 2-0 ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial norteamericano.