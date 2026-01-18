Jorge Eliécer Campuzano: “Es preferible irse a tiempo y no que la gente te empiece a mirar con lástima”

Durante más de seis décadas, la voz de Jorge Eliécer Campuzano fue sinónimo de fútbol, emoción y memoria colectiva. Pionero de la narración deportiva en Colombia, referente para varias generaciones y creador de frases que quedaron tatuadas en el ADN del balompié nacional, Campuzano decidió cerrar el micrófono cuando todavía conserva su sello intacto.
En conversación con Línea de Gol, el pódcast deportivo de EL COLOMBIANO, el histórico narrador habla de su retiro, de los momentos más duros y más gloriosos de su carrera, de su amor por Antioquia y del legado que deja una voz que ya es archivo vivo del deporte colombiano.