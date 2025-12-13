Jorge Carrascal jugará con Flamengo la final de la Copa Intercontinental; PSG, el rival

Jorge Carrascal buscará el próximo miércoles un nuevo título con el Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores.

El habilidoso jugador colombiano fue inicialista este sábado en el duelo que su equipo triunfó ante el Pyramids egipcio 2-0 en la Copa Challenge, la cual dio el tiquete a la última instancia de la Copa Intercontinental, en la que tendrán como oponente al PSG de Francia.

En el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, en Catar, y después de haber derrotado 2-1 al Cruz Azul de México en el Derbi de las Américas el pasado miércoles, Flamengo continuó mostrando superioridad, esta vez ante el Pyramids, fundado en 2008 y el cual encaró el duelo más importante de su historia.

Lea: Flamengo de Jorge Carrascal se cruza con el Pyramids del Zico egipcio en busca de la final de la Intercontinental en Catar

Flamengo, que dirige Filipe Luís, comandante de una de las nóminas más costosas de América, se impuso con goles de Leo Pereira (24’) y Danilo (52’), ambos de cabeza y tras asistencias, de tiro libre, del uruguayo Giorgian De Arrascaeta,

Por el lado de Carrascal, el cartagenero jugó hasta el minuto 40 del periodo complementario. Fue reemplazado por Pedro, que regresó luego de superar una fractura en el antebrazo derecho que lo tiene fuera de las canchas desde noviembre.

El duelo ante el PSG, campeón de la Champions League, será en el estadio Ahmad Bin Ali, Catar, a partir de las 2:00 de la tarde.