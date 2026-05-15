Jhon Jáder Durán habría acordado su salida del Zenit de Rusia: ¿otra vez a la deriva?

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano que pertenece al Al-Nassr de Arabia Saudita y que está en condición de préstamo en el Zenit de Rusia, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Este contexto no es ajeno al jugador medellinense, pues en el pasado ya tuvo problemas de conducta en Arabia, Turquía e incluso en la Selección Colombia. El jueves 14 de mayo, Durán fue parte de las dos caras de la moneda, protagonizando una noticia buena y otra que decepciona un poco. En horas de la madrugada, el Zenit a través de un trino en su cuenta oficial de X, comunicó que Jhon Jáder era baja temporal tras acordar permisos personales.

Por otro lado, el jugador fue incluido en la lista de 55 preconvocados de la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026. Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, afirmó en rueda de prensa que tiene contacto frecuente con el jugador. Según versiones de prensa, el jugador “acordó con Zenit la terminación anticipada de su contrato y desde el próximo lunes en Medellín se pondrá a disposición de la Selección Colombia para pelear por un cupo tras aparecer en la lista preliminar”.

Su representante estuvo en Turquía, ¿cuál es el futuro de Durán?

Jonathan Herrera, representante de Jhon Jáder Durán (también de Yáser Asprilla), fue visto en Estambul, al parecer negociando una posible incorporación del canterano de Envigado con el actual campeón del fútbol turco, Galatasaray. En un principio, la llegada del paisa al equipo de Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla fue vista con buenos ojos, pero el equipo otomano desistió porque lo ve como alguien nocivo para el camerino, esto de acuerdo al medio turco Lüpen Sports.