Claudia López reveló que perdió un bebé junto a Angélica Lozano cuando era alcaldesa

Pareciera que con los años la maternidad se hubiera convertido en una carrera contra el tiempo, la vida pública, el trabajo y hasta la misma biología. Como si todo tuviera que coincidir en el momento perfecto para que ese sueño pueda hacerse realidad. Y cuando finalmente ocurre, muchas veces el peso de las responsabilidades, las críticas o las circunstancias terminan golpeando más fuerte de lo esperado.
De eso habló recientemente candidata presidencial Claudia López en una entrevista con Blu Radio, en la que reveló uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida del bebé que esperaba junto a su esposa, la senadora Angélica Lozano, en medio de la tormenta política y mediática que enfrentaba cuando era alcaldesa de Bogotá.