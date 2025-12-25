Jhon Jáder Durán este año no fue “el hijo ausente”: pasó navidad en Zaragoza, Antioquia

La presencia de Jhon Jáder Durán el 24 de diciembre en Zaragoza, Antioquia, su pueblo natal, es un asunto cultural. En todos los países de Suramérica las fiestas de fin de año tienen gran importancia. En Colombia la navidad es una celebración “sagrada” que despierta mucha emoción. Todo el mundo quiere compartir con sus familias. Por eso canciones como el “El Hijo Ausente” de Pastor López conmueve tanto. “Otro año que pasa y yo tan lejos/ otra navidad sin ver mi gente”, dicen las primeras estrofas del tema.

Eso lo vivió en carne propia el futbolista antioqueño Jhon Jáder Durán. El joven de 22 años –los cumplió el 13 de diciembre–, no pudo compartir el 24 de diciembre con su familia en los diciembres de 2023 y 2024. Entonces jugaba en el Aston Villa inglés y, como es bien sabido, la Liga inglesa no para por estas fechas. Por el contrario, tiene un calendario intenso denominado “temporada de invierno”.

La temporada de invierno en Inglaterra incluye una jornada de partidos el 26 de diciembre conocida como “boxing day”. Es un asunto cultural de los ingleses que no permite que los futbolistas –sobre todo los suramericanos–, celebren como están acostumbrados a hacerlo por la crianza que recibieron. Por eso, Durán y el arquero brasileño Éderson, ahora en el Fenerbahce turco, pero antes en el Manchester City de Inglaterra, pidieron permiso para compartir estas fiestas con sus familiares.

¿Cómo pasó la navidad Jhon Jáder Durán?

El permiso les fue dado por el equipo turco. El entrenador italiano Domenico Tedesco, junto con los directivos del club, aceptaron. Ambos futbolistas no estuvieron en el partido del 23 de diciembre contra Besiktas. Durán, por ejemplo, viajó a Colombia para compartir navidad con su familia. Durante la noche del 24 de diciembre compartió en sus redes sociales fotos y videos con amigos, compartiendo en un concierto, en el barrio donde creció en Zaragoza, Antioquia.

Durán disfrutó la celebración. Estaba contento. Bailaba, se tomaba fotos, se veía en su salsa. Muchos lo han juzgado. El entrenador de Fenerbahce también recibió críticas. Respondió que la decisión de darles permiso pasó por la importancia de que su plantilla se sienta como una familia. “No somos máquinas. Somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores suramericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron”.