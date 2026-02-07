x

Jhon Arias tras fichar por Palmeiras y no por Fluminense: “Conozco el peso de mis palabras”

El atacante colombiano respondió a quienes lo tildan de “traidor” en Brasil. Conozca las razones de Jhon Arias para fichar por Palmeiras y por qué el regreso a Fluminense fue imposible hoy.

  Arias ya luce las prendas del Palmeiras, su nuevo equipo. FOTO INSTAGRAM ARIAS
    Arias ya luce las prendas del Palmeiras, su nuevo equipo. FOTO INSTAGRAM ARIAS
  • Jhon Arias tras fichar por Palmeiras y no por Fluminense: “Conozco el peso de mis palabras”
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
Luego de confirmarse su llegada este sábado al Palmeiras, Jhon Arias, a través de sus redes sociales, mostró su alegría por el paso que acaba de dar a sus 28 años de edad, pero también explicó por qué no retornó al Fluminense, club que lo catapultó como figura continental para dar su salto al balompié europeo.

El atacante colombiano, quien jugó seis meses en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa, ha recibido críticas por no retornar al Flu, con el que fue ganador de la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana de 2024. En su despedida de esa institución hace siete meses, el chocoano había dicho: “No es un adiós... nos vemos pronto”.

Lea: Oficial: Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras

No obstante, su siguiente destino futbolístico será el Verdão, club paulista con el que firmó hasta diciembre de 2029, en una negociación que rondó los 25 millones de euros. Fluminense no logró igualar la oferta para repatriar al jugador.

“Estoy muy feliz de llegar a un club con tanta grandeza, deseando que esta etapa que comenzamos juntos esté marcada de títulos y momentos inolvidables”, comenzó diciendo Jhon en sus redes sociales.

Jhon Arias tras fichar por Palmeiras y no por Fluminense: “Conozco el peso de mis palabras”

Después, por medio de una carta, y tras ser tildado de “traidor” por un sector del Fluminense, el deportista explicó lo siguiente. “Vivo un momento importante de mi carrera. Conozco el peso de mis palabras, de lo que digo y pienso. Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que realmente era posible en este momento, y lo que estaba en mis manos, tuve que tomar decisiones. Ahora empiezo un nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera agradeciendo siempre a todos los que me apoyan de verdad.

En Inglaterra, Arias disputó 26 compromisos con el Wolverhampton. Fue titular en 17 encuentros, anotó dos goles y registró una asistencia, números que no reflejaron del todo el protagonismo que había alcanzado en Sudamérica.

Palmeiras será el séptimo club que representa Arias en su carrera deportiva. Antes estuvo en Llaneros (2018), Patriotas (2009), América de Cali (2020), Santa Fe (2021), Fluminense (2021-2025) y Wolverhampton (2025-2026).

Siga leyendo: Jhon Arias se convertirá en el tercer fichaje más caro de la historia de Brasil, ¿cuánto será su salario en Palmeiras?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuánto tiempo jugará Jhon Arias en el Palmeiras?
El extremo colombiano firmó un contrato de larga duración que lo vincula al equipo de São Paulo hasta diciembre de 2029, tras un pago de 25 millones de euros al Wolverhampton.
¿Cómo le fue a Jhon Arias en el Wolverhampton de Inglaterra?
Arias tuvo una participación discreta: disputó 26 partidos, fue titular en 17 de ellos y logró anotar dos goles y dar una asistencia antes de decidir su regreso a Sudamérica.

