Jhon Arias tras fichar por Palmeiras y no por Fluminense: “Conozco el peso de mis palabras”

Luego de confirmarse su llegada este sábado al Palmeiras, Jhon Arias, a través de sus redes sociales, mostró su alegría por el paso que acaba de dar a sus 28 años de edad, pero también explicó por qué no retornó al Fluminense, club que lo catapultó como figura continental para dar su salto al balompié europeo.

El atacante colombiano, quien jugó seis meses en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa, ha recibido críticas por no retornar al Flu, con el que fue ganador de la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana de 2024. En su despedida de esa institución hace siete meses, el chocoano había dicho: “No es un adiós... nos vemos pronto”.



No obstante, su siguiente destino futbolístico será el Verdão, club paulista con el que firmó hasta diciembre de 2029, en una negociación que rondó los 25 millones de euros. Fluminense no logró igualar la oferta para repatriar al jugador.

“Estoy muy feliz de llegar a un club con tanta grandeza, deseando que esta etapa que comenzamos juntos esté marcada de títulos y momentos inolvidables”, comenzó diciendo Jhon en sus redes sociales.