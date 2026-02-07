Anuncian millonaria inversión para mejorar la conectividad del Oriente antioqueño: estas son las vías priorizadas

La Gobernación de Antioquia anunció una inversión de $373.000 millones para la ejecución de varias obras viales estratégicas que buscan fortalecer la conexión entre el Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá. El anuncio fue realizado en el municipio de Rionegro por el gobernador Andrés Julián Rendón, en compañía del alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, y la alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa.
Estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad regional, reducir los tiempos de desplazamiento y potenciar el desarrollo social y económico de municipios como Rionegro, El Santuario, El Carmen de Viboral, Marinilla, San Vicente, La Ceja, La Unión y Sonsón.
Le puede interesar: Las seis grandes obras que moverán el tablero en Antioquia en 2025