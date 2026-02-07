Laura Rojas y William Colorado conquistaron oro en el Nacional de ruta en Cundinamarca

Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), en élite femenino, y William Colorado (Nu Colombia), en sub 23 masculino, son los nuevos campeones naciones de ciclismo de ruta.
Este sábado, en el recorrido de 124,5 kilómetros entre los municipios de Sopó y Guasca, en Cundinamarca, la corredora que nació en Huila y se formó ciclísticamente en Boyacá, y el pedalista risaraldense lograron hacer la diferencia en el exigente recorrido que tuvo final en ascenso, confirmando de esta manera su talento, nivel y progresos deportivos.