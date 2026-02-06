“Desde el primer momento dije que sí... lo de Colombia todo fue un chisme”: James en su presentación con Minnesota United

Tras varios meses de incertidumbre y rumores sobre su futuro, James Rodríguez finalmente despejó cualquier duda. El volante cucuteño, que estuvo sin equipo luego de su salida del Rayo Vallecano, inicia una nueva etapa en el fútbol de Estados Unidos, más precisamente en Minnesota United, club de la Major League Soccer (MLS) que apostó fuerte por su talento y experiencia internacional.
Durante ese periodo sin club, el nombre de James estuvo ligado a múltiples intereses. En Colombia, Millonarios apareció como uno de los principales candidatos para ficharlo. Desde la interna del club embajador, Enrique Camacho dio el visto bueno deportivo mientras la dirigencia hacía cuentas para evaluar la viabilidad económica de la operación. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el proyecto nunca pasó del plano de la intención.
Un contrato corto, pero con proyección
Finalmente, el destino de James se definió lejos del Fútbol Profesional Colombiano. Su llegada a Minnesota United fue confirmada por el propio director deportivo del club, Khaled El-Ahmad, quien reveló los detalles contractuales del acuerdo.
“El contrato es de 6 meses hasta el Mundial, con opción de 6 meses más, pero dependerá de la relación con el jugador”, explicó el dirigente.
Se trata de un vínculo inicial corto, pensado estratégicamente de cara a la Copa del Mundo, con una cláusula de extensión que dependerá tanto del rendimiento deportivo como de la adaptación del colombiano al proyecto del club.