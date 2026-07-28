“Un presidente a favor de la minería estimula la inversión”: Richard Bishop, experto en minas

El profesor Richard Bishop visitó Colombia y le sorprendieron las oportunidades que tiene la industria minera en el país. Es doctor en ingeniería de minas, docente de la Universidad Virginia Tech, cerca de Washington D. C. (EE. UU.), y miembro de varias juntas directivas del sector minero. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, habla de cómo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella puede favorecer la inversión en el sector de minerales críticos, así como de los efectos de la automatización sobre el empleo y los retos sociales y ambientales para hacer minería en territorios sensibles. Le puede interesar: Gobierno Petro sabía del saqueo ilegal de oro en Santurbán y no hizo nada, revelan documentos “Los mismos de cualquier país. Una minería bien...