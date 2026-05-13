El exarquero Tony Meola cuestionó el paso de James Rodríguez en la MLS: “consiguió lo que quería”

Tony Meola es tal vez el mejor arquero estadounidense de la historia junto a Tom Howard. La palabra del guardameta de la selección de las barras y las estrellas en el Mundial de 1994 es voz autorizada en su país. Actualmente, el hombre de ascendencia italiana es analista de fútbol en CBS Sports. Durante las transmisiones de la Major League Soccer (MLS), Meola siguió durante todo el primer semestre de 2026 la campaña de Minnesota United, club que fichó en marzo de este año a James Rodríguez como su principal adquisición para la temporada.

“Dijimos desde el primer día que si James era brillante, usaría la MLS como trampolín, y si no podía con el ritmo o el clima, simplemente se iría”, mencionó el exarquero sobre la llegada de James al fútbol estadounidense. Con el paso de los días, Meola siempre mantuvo su versión, mencionando constantemente que el verdadero objetivo del cucuteño no era la gloria con los Loons (apodo de Minnesota United), por el contrario, solo buscó mantenerse en forma para poder competir en la Copa del Mundo.

La entrevista que aclaró todo para Tony Meola

El analista afirmó que James vivió una transformación, sin embargo, no como él pensó en febrero. En el segundo mes del año, el guardameta habló con el volante cafetero para CBS Sports, en una conversación donde predominó un equipo en las respuestas de Rodríguez: la Selección Colombia. Durante el programa Morning Footy, Meola mencionó el pasado 12 de mayo que entiende a James, pero que estos fichajes no son fructíferos para la liga, competición en constante crecimiento. Además, admitió que “es un arma de destrucción masiva con sus centros y disparos de pierna zurda. Es el ídolo del pueblo colombiano que se detiene para verle jugar”.